«يوم العزاب».. كيف تعيش حياتك لحين إيجاد شريك الحياة؟

يعتبر الحصول على شريك الحياة من الأمور التي يسعى إليها الكثيرون، فالبحث عن الاستقرار والأبوة والأمومة من الأحلام التي تراود البعض عند بداية مرحلة الشباب.

- حكاية يوم العزاب.. فكرة صينية من التسعينيات

ويخصص يوم 11 من شهر نوفمبر يوم مخصص للعزاب، وقد بدأ في الصين في جامعة نانجينج في عام 1993،والسبب في اختيار هذا اليوم بالتحديد هو تاريخه "11/11" حيث يشار لرقم 1 بالوحيد أو العازب، و امتدت احتفالات يوم العزاب إلى العديد من الجامعات الأخرى في نانجينج خلال التسعينيات، حتى أصبح من الأيام العالمية.

و هناك قصة عن اليوم، و هي أنه في عام 1993، ناقش 4 طلاب ذكور من جامعة نانجينغ كيف يمكنهم كسر رتابة كونهم عزابا، واتفقوا على أن 11 نوفمبر سيكون يومًا للأنشطة والاحتفال بشرف كونهم عزابا.

و انتشرت هذه الأنشطة من خلال الجامعة وشقّت طريقها في نهاية المطاف إلى مجتمع أوسع، كما زاد الانتشار باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح هذا الحدث شائعًا بشكل متزايد في الثقافة والمجتمع الصيني والعالم أجمع.

- كيف تعيش حياتك لحين إيجاد شريك الحياة؟

- حقق نفسك:

يعتبر التطوير من الذات من الأمور الهامة والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الحصول على شريك الحياة.

ووفقًا لما أكده موقع "Harvard Business "، فتطوير الذات والشخصية من الأمور التي تساعدك في اختيار شريك حياة مناسب لإمكانياتك.

كما أن تطوير الذات يتضمن تطوير الفكر والشخصية، وهذا يأتي من خلال التثقيف وقراءة الكتب، بالإضافة إلى أخذ الكورسات.

- عيش حياتك :

عند إيجاد شريك الحياة، أعلم أنك تتقاسم حياتك مع شخص أخر، الأمر الذي قد يتسبب في عدم التمتع بحياتك كما كنت في السابق.

لذا ينصح الخبراء بضرورة الاستمتاع بالحياة بقدر الإمكان، من خلال السفر لأماكن جديدة، بالإضافة إلى التعرف على أصدقاء جدد.

- فائدة جديدة لـ«العزوبية»

كشفت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من مليوني شخص تم إدخالهم إلى المستشفى في شمال إنجلترا، يعانون من مشكلة في القلب بين عامي 2000 و 2014، حيث إن العيش منفردًا كان أفضل للقلب.

في المقابل، كان الرجال المتزوجين المصابين بالرجفان الأذيني، عدم انتظام ضربات القلب، أكثر عرضة للوفاة بنسبة 6%، مقارنة بالنساء المتزوجات المصابات بنفس الحالة.