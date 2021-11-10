رئيس وزراء العراق يدعو لإطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر، لتكون مدخلا لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء أجرى اليوم جولة تفقدية في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد، التقى خلالها عددا من المواطنين واطلع على سير أعمال التأهيل التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية."

وأضاف البيان أن الكاظمي استمع لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما وجه الدوائر الحكومية المعنية بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات.

وعلى الصعيد السياسي، لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح؛ جراء هجوم مسلح في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني، في تصريح خاص لقناة «العراقية» الإخبارية، الخميس، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم في حي طارق بمدينة الصدر، الواقعة في العاصمة بغداد، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

وأشار المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه- إلى أن القوات الأمنية قامت فور وقوع هذا الهجوم المسلح بتطويق مكان الحادث، ونقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي، كما فتحت تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث والجهة التي تقف وراء هذا الهجوم المسلح.

ويأتي الحادث في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول «داعش» في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر عام 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.