تحرير 13 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا

أجرى اليوم رئيس مركز ومدينة المنيا، جولة ميدانية مفاجئة بحي غرب المدينة لمتابعة الحالة العامة لشوارع الحي والنظافة بمحيط المدارس كما نظمت الوحدة المحلية حملة لرفع الإشغالات من شوارع الحي قامت خلالها بإزالة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين وتسبب الاختناق المروري وقامت بتحري 13 مخالفة إشغال طريق.

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا

وكلف رئيس المركز والمدينة نائبه مصطفى الدبيكى والمشرف العام على حي غرب بتكثيف الجهود المبذولة في قطاع النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع الحي وكذلك رفع الإشغالات من شوارع الحى والتي تعيق حركة سير المواطنين وتسبب التكدس المرورى، حيث شن حي غرب المدينة اليوم حملة لرفع الإشغالات من شوارع الحى تم خلالها تحرير 13 محضر إشغال طريق للمخالفين بالحى وذلك بحضور رمضان جمال رئيس الحى وسكرتير الحى وقسم الإشغالات بالحي.

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الجولات والحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة والميدانية لسير العمل بالوحدات القروية والأحياء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لكافة أشكال وحالات إشغال الطريق لتيسير حركة المواطنين ومرور السيارات والقضاء على ظاهرة الاختناق المروري بالشوارع.

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا

حملة لرفع الإشغالات بحي غرب المنيا