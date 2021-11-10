الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«ماسبيرو زمان».. مروة قباري تطلق مجموعة جديدة من الحقائب الجلدية

صورة
صورة

لم تكن المهندسة مروة قباري كغيرها من الفتيات اللائي في عمرها، قررت أن تطلق لخيالها العيان في تحقيق لحلمها ليكون مميز عن غيرها، في السابق تمكّنت من إطلاق مجموعة حقائب مستوحاة من التراث الفرعوني، قادتها للفوز بجائزة باسم مصر، من خلال حصولها على كورسات تصنيع الجلود وتعلمت رسم الباترون وخياطة الجلود بالإضافة إلى الحفر والحرق على الجلد.

 

أطلقت مروة قباري، مجموعة حقائبها الجديدة  ولكن هذه المرة، تحت اسم “ماسبيرو زمان”، من خلال رسمها لشخصيات محببة للمصريين مثل الشخصيات الكرتونية،  على سبيل المثال  بكار وعم شكشك وفطوطة وبسنت ودياسطي وشكوكو.

 

مروة قباري هي مؤسسة وصاحبة إحدى العلامات التجارية للمنتجات الجلدية، وكانت قد فازت من قبل بالجائزة الأولى في مسابقة أنا مصر - جائزة الإبداع المصرية للحرف اليدوية عن منتجها الجلدي وهو شنطة باك من الجلد الطبيعي للسفر، وعليها رسومات ونقوش مصرية وتعمل على الترويج السياحي لمصر، قالت لـ"الدستور": "الشنط السابقة كانت رغبتي هي توصيل صورة إيجابية عن مصر للعالم أجمع والحفاظ على هوية مصر، وهذه المرة أردت أن أذّكر الجميع بهذه الشخصيات الكرتونية التي تربيّنا عليها".

 

وحصلت مروة قباري على المركز الثالث مناصفة على مستوى الجمهورية، في مسابقة الصناعات الإبداعية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، لتصنيعها يدويًا بالكامل شنطة سفر من الجلد الطبيعي على شكل تابوت توت عنخ آمون مع أنوبيس في الجانبين كحارس المقبرة.

"قباري" هي مهندسة زراعية معينة أوائل خريجين في هيئة تابعة لوزارة الزراعة، وهي تهوى الأعمال اليدوية منذ صغرها، وقد عملت في أشغال التطريز والتفصيل والكروشيه وعلى الأحجار والنحاس والفضة.

 

 

تنتج "قباري" العديد من المنتجات الجلدية المتنوعة، كذلك تقدم دورات لتصنيع الجلود، إلى جانب عملها في وزارة الزراعة، تسوق منتجاتها إلكترونيا، ومع ازدياد الطلبات على منتجاتها، تدرب بعض الشباب ليساعدوها.

مروة قباري المهندسة مروة قباري ماسبيرو زمن حقائبها الجديدة مجموعة حقائب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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