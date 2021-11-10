ضبط ربة منزل وعاطل بتهمة قتل ابنة الأولى والتخلص من جثتها بكرداسة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من كشف غموض العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، مصابة بعدة جروح وكدمات نتيجة تعرضها للتعذيب، وتوصلت التحريات إلى أن والدتها وعاطل تربطها به علاقة وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى المتهم على الطفلة بحجة تأديبها.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة طفلة بكرداسة، انتقل رجال المباحث بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، مصابة بعدة جروح وكدمات، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وأشارت التحريات إلى أن الضحية تم قتلها بمكان آخر، ونقلها لمكان التخلص منها بجوار الطريق الدائري.

وشملت عملية البحث فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، بالإضافة إلى فحص كاميرات مراقبة خاصة بمقهى مجاور لمكان التخلص من الجثة.

وكشفت تحريات العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن عاطل يرتبط بعلاقة بوالدة الضحية وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، كما تم ضبط والدة الطفلة، واعترف المتهم أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، بالاعتداء على الطفلة بالضرب بحجة تأديبها، وذكر أن والدتها كانت تدفعه لضرب الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.