محافظ الإسكندرية لـ«الدستور»: المبادرة الرئاسية تغير مستقبل 130 ألف مواطن بقرى برج العرب بتكلفة ٣ مليارات جنيه

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عروس البحر المتوسط تشهد العديد من المشروعات القومية والتنموية، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تستهدف مركز ومدينة برج العرب القديم و٣ قرى رئيسية تشمل ٤٦ نجعًا وتابعًا، ويستفيد منها ١٣٠ ألف مواطن.

وأضاف، فى حواره لـ«الدستور»، أن هناك عدة مشروعات أخرى تشهدها الإسكندرية لتطوير الميادين والمناطق العشوائية والطرق، يعمل جميعها بالتوازى لتوفير حياة كريمة لسكان المحافظة.

■ ما تقييمك لجهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى المستهدفة؟

- المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالقرى والنجوع، من أعظم وأقوى المبادرات التى تهتم بالأسر المصرية البسيطة فى عهد الجمهورية الجديدة، حيث أدخلت البهجة والسعادة على أهالينا البسطاء فى القرى والنجوع، وتسهم فى تحسين مستوى المعيشة، والتخفيف عن كاهلهم وتحسن مستوى الخدمات التعليمية والتثقيفية.

هى رسالة للمواطن المصرى فى كل محافظة وقرية ومركز بأنه على رأس أولويات الدولة المصرية. وترجمة لذلك فإن مؤسسات الدولة تعمل على تذليل جميع الخدمات للمواطنين.

خير مثال على ذلك مشروع حياة كريمة، لأنه من خلال هذا المشروع العملاق ستتمتع كل القرى وتوابعها بجميع الخدمات الرئيسية، إضافة إلى جميع المشروعات التنموية التى يتمناها الأهالى، حيث تتضمن المبادرة تطوير البنية التحتية والصرف الصحى والطرق وشبكات المياه، والأبنية التعليمية والصحية والمشروعات الخدمية.

■ كم عدد القرى المستفيدة من «حياة كريمة»؟

- فى الإسكندرية، ومنذ بداية فبراير الماضى، جرى إطلاق شارة البدء لتنفيذ المبادرة الرئاسية التى تستهدف تطوير مركز برج العرب و٣ قرى رئيسية و٤٦ قرية تابعة، بتكلفة ٣ مليارات جنيه، يستفيد منها ١٣٠ ألف مواطن، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية.

■ ما مدى الاستفادة من القوافل الطبية والخدمية بقرى المبادرة؟

- الدولة بجميع مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم لأهالينا بالقرى والنجوع، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، حيث جرى تنظيم العديد من القوافل الطبية لخدمة أهالى قرى برج العرب، وعلى رأس تلك القوافل قافلة طبية متكاملة بمدرسة «الشهيد عوض مبارك»، لخدمة أهالى قرية بهيج والقرى المجاورة، نظمتها لجنة الإغاثات الطبية بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ووزارة الصحة، وكلية الطب بجامعة الإسكندرية.

■ بالتزامن مع حياة كريمة كم عدد المناطق غير الآمنة التى تخضع للتطوير؟

- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، تبذل الدولة جهودًا كبيرة فى ملف تطوير المناطق غير الآمنة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم.

كما تعمل على حصر جميع المناطق غير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية، للوقوف على حجم الجهود المطلوبة، لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقى بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين.

كذا توفير سُبل الحياة الكريمة للأهالى، وربط المناطق بشبكة الطرق الجديدة وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

تحظى مدينة الإسكندرية باهتمام كبير على مستوى تطوير المناطق العشوائية، وظهر ذلك جليًا فى مشروعات «بشاير الخير» بإجمالى تكلفة ٩٫٦ مليار جنيه، وتشمل بشاير الخير ١ و٢، وبشاير الخير ٢ المرحلة الثانية، وبشاير الخير ٣، وبشاير الخير ٥، بعدد ٣٠ ألف وحدة سكنية.

أيضًا يجرى تطوير ٧ مناطق بـتكلفة ٨١١ مليون جنيه، ومدة تنفيذ ١٢ شهرًا، بعد توقيع اتفاقية تعاون، مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

■ ما تكلفة مشروعات تطوير العشوائيات؟ وكم وصلت نسب الإنجاز بها؟

- تشمل المناطق التى يجرى العمل على تطويرها منطقة محسن الكبرى بالمنتزه أول بتكلفة ١٠٨.٢ مليون جنيه، فى سيدى بشر قبلى بالمنتزه أول بتكلفة ٧٤.٨ مليون، العصافرة قبلى بالمنتزه ثانٍ بتكلفة ٢٤٤ مليون جنيه، منطقة دنا والمحروسة بحى شرق بتكلفة بتكلفة ٦٠.٦ مليون، منطقة الحضرة الجديدة بحى وسط بتكلفة ١٤٨.٣ مليون جنيه، أيضًا منطقة الدخيلة بحى العجمى بتكلفة ٨٥.٣ مليون، وتشمل الأعمال تطويرًا شاملًا لتلك المناطق من تحسين الحالة العمرانية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية، وتنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، واستكمال أعمال رصف الطرق والإنارة.

■ يقام على أرض الإسكندرية العديد من المشروعات الخدمية والتنموية حدثنا عنها؟

- حظيت الإسكندرية بكامل الرعاية والدعم من الرئيس السيسى، واتضح ذلك جليًا فى المبادرات وجميع المشروعات العملاقة التى تمت على أرضها، ولعل من أهم المشروعات التى تمت على أرض الإسكندرية والجارى تنفيذها، والتى تقدر تكلفتها بالمليارات، مثل مشروع تطوير محور المحمودية «شريان الأمل» بطول ٢١٫٦ كم، بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه.

المشروع ساهم بشكل كبير فى تحقيق الانسياب وسيولة الحركة المرورية بالمحافظة، وهو محور تنموى كبير، يربط غرب المدينة بشرقها، ويعد الأكبر والأعظم فى الإسكندرية خلال العشر سنوات الأخيرة.

وجرى إنجازه فى فترة أقل من عامين رغم التحديات التى واجهته، فضلًا عن المشروعات القومية لتطوير العشوائيات كمشروع «بشاير الخير» بجميع مراحله بتكلفة ٩.٦ مليار جنيه، والتى استهدفت تطوير العشوائيات غير الآمنة، وتحويلها إلى مناطق حضارية متطورة على أعلى مستوى.

■ ما مسار مشروع مترو أبوقير؟ وكم تكلفته؟

- مشروع «مترو أبوقير» يجرى تنفيذه بتكلفة ١.٧ مليار يورو، بالتنسيق مع وزارة النقل، وهو مترو عالى الكثافة يبدأ من أبى قير ويصل إلى محطة مصر، بطول ٢٣ كيلومترًا.