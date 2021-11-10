«اللبس الشتوي» هاشتاج يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الشتاء فين؟

تصدر هاشتاج اللبس الشتوي تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل معه رواد السوشيال ميديا انتظارا لقدوم فصل الشتاء، واشتياقهم لملابس فصل الشتاء.

وترصد "الدستور" كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج اللبس الشتوي.

علقت يارا، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية على موقع "تويتر" قائلة: "طب اي أرمي ⁦‪اللبس‬⁩ ⁦‪الشتوي‬⁩ يا جماعة أنا شايفة إننا نقوم نطلع‏ ⁦‪الشتوي‬⁩ ونلبسه ونحط الشتا قدام‏ الأمر الواقع".

عبر راشد رباح، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" قائلا: "احلى شئ بالشتوية ⁦‪اللبس‬⁩ ⁦‪الشتوي‬⁩ والألوان الباردة".

عبرت أية يوسف، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية على موقع "تويتر" قائلة: “طب اية أرمي ⁦‪اللبس الشتوي فين الشتاء”.

قالت سما حجازي، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية على موقع "تويتر": "اللبس‬⁩ ⁦‪الشتوي‬⁩ نزل ف المحلات و خلص ونا لسا بردو مشتنيه الشتا يجي عشان انزل اجيب و شكلي هنزل مش هلاقي حاجه سلام".

جدير بالذكر أنه قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، في تصريحات سابقة، إنه يجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال ساعات الليل المتأخرة وحتى الساعات الأولى من الصباح، وارتدائها على مدار الـ 24 ساعة خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن فصل الخريف يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وأفاد خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن كثُر في الآونة الأخيرة الحديث عن التوقع بتأثر مصر بحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية نهاية هذا الأسبوع، ولكن بعد دراسة الخرائط الصادرة من مخرجات النماذج العددية الخاصة بحالة الطقس لا أتفق مع هذا التنبؤ وخاصة لم تكتمل فيه العناصر والظواهر الجوية كافة التى تؤدى إلى عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.