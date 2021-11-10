الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتصار السيسى توزع هدايا على تلاميذ مدرسة شما

جريدة الدستور

زارت السيدة الأولى انتصار السيسى، اليوم الأربعاء، قرية شما بمحافظة المنوفية، في إطار مشاركتها ودعمها للمشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”.
واستمعت انتصار السيسي إلى شرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة التي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة. 

 


وتفقدت معرض المنتجات الحرفية لأهالي القرية، حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة، كما تفقدت القافلة الطبية التي تم تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالي القرية والتي تضمنت كافة التخصصات الطبية. 

 

بعدها قامت بتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها مثل مجمع الخدمات ومدرسة سامح طاحون التي تستهدف تخفيض الكثافة بفصول القرية، ومجمع الخدمات الصحية الذي يستهدف تحويل الوحدة الصحية السابقة إلى مركز شامل لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة.
كما تفقدت مدرسة شما المختلطة وقامت بتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين واستمعت إلى شرح من القائمين عليها، واختتمت الجولة بتلبية دعوة أحد السيدات لزيارة منزلها بالقرية.

 

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