الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيدة انتصار السيسى تزور معرض التراث للحرف اليدوية بقرية شما بالمنوفية (صور)

أهالي المنوفية يستقبلون
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي

استقبل أهالي قرية «شمّا» التابعة لمركز «أشمون» بمحافظة المنوفية، السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال زيارتها الأولى لمتابعة معرض التراث للحرف اليدوية لسيدات القرية، وقدم الأهالي التحية لقرينة الرئيس وسط حالة من السعادة والفرحة.


وعقدت قرينة رئيس الجمهورية، اجتماعًا مع متطوعات «حياة كريمة»، كما تفقدت قرية «شمّا»، والتقت عددا من الأهالي، كما تابعت القافلة الطبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وعبّر أهالي «شمّا» عن سعادتهم بزيارة قرينة الرئيس لقريتهم، مؤكّدين حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديرهم لمبادرة «حياة كريمة».

أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي
أهالي المنوفية يستقبلون انتصار السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«بعد الصلح».. تعرف على موعد حفل زفاف منة عرفة ومحمود المهدى

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

«التعليم» تكشف حقيقة تخصيص 500 جنيه لكل فرد متابعة

3 أيام فارقة في قضية سفاح الإسماعيلية

عمر كمال لـ«الدستور»: أنا جاتوه المهرجانات الشعبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة في قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

د. القس صفوت البياضى

أشهر نساء مصر عبر التاريخ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب

بعد الاحتجاج ضدها.. سفيرة إسرائيل ببريطانيا تغادر مؤتمرًا فى حماية الشرطة (فيديو)

«خطة إخلاء».. إسرائيل تعمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي من إثيوبيا