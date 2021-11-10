المفوضية الأوروبية تتفق مع شركة لإمدادها بـ60 مليون جرعة للقاح كورونا

أعلنت شركة تصنيع اللقاحات الفرنسية (فالنيفا) التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) المستجد.

وقالت الشركة -في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء- إنه بإمكانها على مدار عامين بموجب الاتفاق إمداد ما يصل إلى 60 مليون جرعة من اللقاح المعروف بـ "في إل إيه 2001" اللقاح المُعطّل الذي ترشحه الشركة لمكافحة (كوفيد-19).

كما أن المفوضية الأوروبية سيكون لديها الخيار لزيادة مشترياتها الأولية من اللقاح خلال عام 2022، إلى ما يصل إجمالي 60 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2023.

ولفتت القناة إلى أن اللقاح "في إل إيه 2001" يستخدم فيروسًا معطلًا مشابهًا للقاحات الإنفلونزا، ما يجعل البعض يعتبر أن اللقاح لديه إمكانية أن يحظى بتأييد الأشخاص الذين يتوخون الحذر إزاء اللقاحات الحالية من شركتي "فايزر" و"موديرنا" الأمريكييتين اللتي تستخدم تقنية "mRNA" الجديدة.