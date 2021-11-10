الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لعمامرة: الرئيس الجزائرى لن يشارك فى مؤتمر باريس بشأن ليبيا

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، عدم مشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مؤتمر باريس بشأن ليبيا والذي تنظمه فرنسا.

وقال لعمامرة، في تصريحات اليوم إن الجزائر ستشارك في مؤتمر باريس وتؤدي دورها كاملا غير منقوص في حلحلة الأزمة الليبية لكن تبون لن يحضر وسيمثله أحد مسؤولي الدولة وفق قناة النهار الجزائرية.

وأوضح أن علاقات الجزائر بفرنسا معقدة بحكم التاريخ والجغرافيا، مشددا على أن للجزائر سياستها المستقلة التي لا تتأثر بقرارات دول أخرى، مشيرا إلى أن  الأزمة مع فرنسا تولدت من تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي ردت عليها الجزائر ردا قويا.

وبشأن القمة العربية التي ستعقد في الجزائر، نوه بأنها تهدف للم الشمل وتجاوز الخلافات خاصة في المشرق والاهتمام بالقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن الجزائر أكدت أنه حان الوقت لعودة سوريا إلى الجامعة العربية دون التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف: "الجزائر تبحث عن توافق بين الدول لمشاركة سوريا في الجامعة العربية لأننا نطمح إلى لم الشمل"، مشيداً بزيارة وزير الخارجية الإمارتي إلى دمشق معبرا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة، فرصة لإذابة الجليد.

رمطان لعمامرة عبد المجيد تبون مؤتمر باريس بشأن ليبيا ليبيا لعمامرة الأزمة الليبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«تناولت معهم الشاى».. كواليس استضافة أسرة بالمنوفية لقرينة الرئيس السيسى

انتصار السيسى توزع هدايا على تلاميذ مدرسة شما

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

«بعد الصلح».. تعرف على موعد حفل زفاف منة عرفة ومحمود المهدى

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ18 مليار جنيه.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

د. القس صفوت البياضى

أشهر نساء مصر عبر التاريخ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب

بعد الاحتجاج ضدها.. سفيرة إسرائيل ببريطانيا تغادر مؤتمرًا فى حماية الشرطة (فيديو)

«خطة إخلاء».. إسرائيل تعمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي من إثيوبيا