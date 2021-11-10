لعمامرة: الرئيس الجزائرى لن يشارك فى مؤتمر باريس بشأن ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، عدم مشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مؤتمر باريس بشأن ليبيا والذي تنظمه فرنسا.

وقال لعمامرة، في تصريحات اليوم إن الجزائر ستشارك في مؤتمر باريس وتؤدي دورها كاملا غير منقوص في حلحلة الأزمة الليبية لكن تبون لن يحضر وسيمثله أحد مسؤولي الدولة وفق قناة النهار الجزائرية.

وأوضح أن علاقات الجزائر بفرنسا معقدة بحكم التاريخ والجغرافيا، مشددا على أن للجزائر سياستها المستقلة التي لا تتأثر بقرارات دول أخرى، مشيرا إلى أن الأزمة مع فرنسا تولدت من تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي ردت عليها الجزائر ردا قويا.

وبشأن القمة العربية التي ستعقد في الجزائر، نوه بأنها تهدف للم الشمل وتجاوز الخلافات خاصة في المشرق والاهتمام بالقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن الجزائر أكدت أنه حان الوقت لعودة سوريا إلى الجامعة العربية دون التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف: "الجزائر تبحث عن توافق بين الدول لمشاركة سوريا في الجامعة العربية لأننا نطمح إلى لم الشمل"، مشيداً بزيارة وزير الخارجية الإمارتي إلى دمشق معبرا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة، فرصة لإذابة الجليد.