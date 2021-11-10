«سامح بسيوني» يفوز بجائزة أفضل شخصية مسرحية لعام 2020

خلال مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح..

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا للفنان والمخرج سامح بسيوني، الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة لعام 2020.

حضر المؤتمر أمين سر الجائزة الدكتورة عبير فوزي، وأدار المؤتمر المخرج والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، والذى بدأ بسرد أهم أعمال سامح بسيوني المسرحية ومنها مسرحيات “يوليوس قيصر ومشعلو الحرائق ورئيس جمهورية نفسه وهاملت وساحرات سالم وفاوست”، كما تناول أهم المناصب التى تولاها وتدرج فيها وصولًا لمنصبه الحالى كمدير لمسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح.

من جانبها أكدت دكتورة عبير فوزى، أمين سر اللجنة المقررة للجائزة، أنها المرة الأولى فى عمر المهرجان التى تمنح الجائزة بتلك الآلية، فسابقًا كانت تحدد نتيجتها من خلال التصويت عبر الإنترنت، ومرة من خلال الجمهور.

وأضافت:"قام أعضاء اللجنة بوضع قائمة كبرى ضمت مخرجين وممثلين ونقاد وصحفيين، وطلب منهم أن يرشحوا بكامل حريتهم ثلاث شخصيات مسرحية يروا فيها نواة للتفرد الفنى، فتصدر سامح بسيوني قائمة الترشيحات نظرًا لمجهوداته الكبيرة فى دعم وتشجيع الشباب".

وعبر الفنان والمخرج سامح بسيوني، عن سعادته بالفوز بتلك الجائزة، مؤكدًا أن هذه الجائزة بمثابة تكريم له.

وقال بسيونى عن عمله فى الإدارة المسرحية، إنه يسعى من خلال إدارته لمسرح الشباب إلي دعم المخرجين الجدد، مُشيرًا إلى أن مشروعه الجديد سينطلق خلال أيام بصحبة 10 مخرجين، كل منهم سيقدم مسرحية لمدة 15 يومًا أمام الجمهور بشكل احترافي، ليكون مجمل ليالي العرض 150 ليلة".

حضر المؤتمر الصحفي الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون السابق، الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان أيام قرطاج ، والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية .

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