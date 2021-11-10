الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خلال مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح..

«سامح بسيوني» يفوز بجائزة أفضل شخصية مسرحية لعام 2020

سامح بسيوني
سامح بسيوني

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا للفنان والمخرج سامح بسيوني، الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة لعام 2020.

IMG-20211110-WA0121

حضر المؤتمر أمين سر الجائزة الدكتورة عبير فوزي، وأدار المؤتمر المخرج والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، والذى بدأ بسرد أهم أعمال سامح بسيوني المسرحية ومنها مسرحيات “يوليوس قيصر ومشعلو الحرائق ورئيس جمهورية نفسه وهاملت وساحرات سالم وفاوست”، كما تناول أهم المناصب التى تولاها وتدرج فيها وصولًا لمنصبه الحالى كمدير لمسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح.

IMG-20211110-WA0122

من جانبها أكدت دكتورة عبير فوزى، أمين سر اللجنة المقررة للجائزة، أنها المرة الأولى فى عمر المهرجان التى تمنح الجائزة بتلك الآلية، فسابقًا كانت تحدد نتيجتها من خلال التصويت عبر الإنترنت، ومرة من خلال الجمهور. 

IMG-20211110-WA0124

 وأضافت:"قام أعضاء اللجنة بوضع قائمة كبرى ضمت مخرجين وممثلين ونقاد وصحفيين، وطلب منهم أن يرشحوا بكامل حريتهم ثلاث شخصيات مسرحية يروا فيها نواة للتفرد الفنى، فتصدر سامح بسيوني قائمة الترشيحات نظرًا لمجهوداته الكبيرة فى دعم وتشجيع الشباب".

وعبر الفنان والمخرج سامح بسيوني، عن سعادته بالفوز بتلك الجائزة، مؤكدًا أن هذه الجائزة بمثابة تكريم له.

IMG-20211110-WA0123

وقال بسيونى عن عمله فى الإدارة المسرحية، إنه يسعى من خلال إدارته لمسرح الشباب إلي دعم المخرجين الجدد، مُشيرًا إلى أن مشروعه الجديد سينطلق خلال أيام بصحبة 10 مخرجين، كل منهم سيقدم مسرحية لمدة 15 يومًا أمام الجمهور بشكل احترافي، ليكون مجمل ليالي العرض 150 ليلة".

IMG-20211110-WA0125

حضر المؤتمر الصحفي الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون السابق، الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان أيام قرطاج ، والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية .

IMG-20211110-WA0111

IMG-20211110-WA0112
IMG-20211110-WA0112
IMG-20211110-WA0113
IMG-20211110-WA0113
IMG-20211110-WA0114
IMG-20211110-WA0114
IMG-20211110-WA0115
IMG-20211110-WA0115
IMG-20211110-WA0116
IMG-20211110-WA0116
IMG-20211110-WA0117
IMG-20211110-WA0117
IMG-20211110-WA0118
IMG-20211110-WA0118
IMG-20211110-WA0119
IMG-20211110-WA0119
IMG-20211110-WA0120
IMG-20211110-WA0120
IMG-20211110-WA0110
IMG-20211110-WA0110
بيرة شباب الفن المسرح كريم مؤتمر صحفي جمهور جمال عرض شخصية لجنة دعم لتر ليلة صحفي المهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«تناولت معهم الشاى».. كواليس استضافة أسرة بالمنوفية لقرينة الرئيس السيسى

انتصار السيسى توزع هدايا على تلاميذ مدرسة شما

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

«بعد الصلح».. تعرف على موعد حفل زفاف منة عرفة ومحمود المهدى

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ18 مليار جنيه.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

د. القس صفوت البياضى

أشهر نساء مصر عبر التاريخ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب

بعد الاحتجاج ضدها.. سفيرة إسرائيل ببريطانيا تغادر مؤتمرًا فى حماية الشرطة (فيديو)

«خطة إخلاء».. إسرائيل تعمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي من إثيوبيا