محافظ سوهاج يتفقد قافلة الهلال الأحمر الطبية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال قافلة الهلال الأحمر الطبية بمركز شباب سوهاج " الساحة الشعبية "، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج والفحوصات الطبية بالمجان، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، وعلي مبارك رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج .

وتفقد محافظ سوهاج العيادات والأقسام المختلفة بالقافلة والتي تضم تخصصات " الباطنة، والجلدية، والرمد، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والعظام "، حيث يتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، كما التقى المحافظ عدد من المواطنين المترددين على القافلة، واستمع إلى مطالبهم، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة .

وفي استجابة لأحد المواطنين وجه " الفقي " وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج الشهري اللازم لحالة المواطن الصحية على نفقة الدولة، معربا عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع أجهزة الدولة لتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.