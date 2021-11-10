«منستغناش» أغنية جديد للفنان أحمد سعد على «مزيكا»

يستعد المطرب أحمد سعد، خلال الفترة المقبلة، لطرح أغنية جديدة بعنوان “منستغناش” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وفضائية “مزيكا”.

وألغت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، نهاية أكتوبر الماضي، قرار إيقاف الفنان أحمد سعد، عن الغناء وقالت النقابة في بيان لها: “نقابة المهن الموسيقية تقرر وقف قرار الإيقاف للمطرب أحمد سعد؛ حيث صدر قرار إيقاف للمطرب أحمد سعد على خلفية قيامه بحفل في الساحل الشمالي مخالفا قرار النقابة بعدم الالتزام بعدد العازفين، وكانت النقابة غرمته مبلغ عشرين ألف جنيه ولم يتم سداد مبلغ الغرامة حتى صدور قرار الإيقاف اليوم”.

وأضاف البيان: “بادر المطرب أحمد سعد بسداد مبلغ الغرامة لذا تم رفع الإيقاف من اليوم”.



وحققت التجربة الغنائية الأخيرة للفنان أحمد سعد ومصطفى حجاج بالديو الأول الذي يجمعهما معًا ويحمل عنوان «ع الدوغري»، والتى طرحت مؤخرًا على يوتيوب.

الأغنية من إنتاج شركة «مزيكا» بالتعاون مع NJ Music Production وتعاون فيها أحمد سعد ومصطفى حجاج مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن والملحن محمد عبدالمنعم والموزعين الموسيقيين كل من أحمد حسام و إلهامى دهيمة.

وتقول كلمات الاغنية

إحنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش

إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش

الخوف مايخوفناش

فبلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش

ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه

وبنجري ومابنهداش

وطرح أحمد سعد مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه»، وهى من كلمات عبدالله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، كما طرح فيديو كليب أغنية «الملوك»، والتى يتعاون فيها مع مطربي المهرجانات مصطفى عنبة، ودبل زوكش.