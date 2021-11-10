تعرف على أبرز العلاجات الطبيعية لفرط النشاط عند الأطفال

عادةً ما يتم إعطاء الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أدوية للسيطرة على أعراض المشكلة الشائعة جدًا بين الأطفال.

ومع ذلك، يمكن في الواقع التعامل مع الحالات الخفيفة من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من خلال بعض الوسائل الطبيعية، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن لآباء الأطفال مفرطي النشاط القيام بها من أجل تسهيل حياتهم اليومية الخالية من التوتر والقلق.

فيما يلي بعض أفضل العلاجات الطبيعية لفرط النشاط عند الأطفال:

ضع جدولاً يوميًا:

نظرًا لأن الأطفال الذين يعانون من فرط النشاط يميلون إلى البحث عن شيء جديد أو مختلف، والذي يساهم فقط في زيادة نشاطهم، فمن الجيد أن يضع الآباء روتينًا ويبذلون قصارى جهدهم لجعل أطفالهم يلتزمون به يوميًا.

يمكن أن يساعد هذا الحل في منع الأطفال مفرطي النشاط من الانخراط في الأنشطة التي يمكن أن تجعل الأمور مرهقة حقًا.

اجعل ممارسة الرياضة عادة يومية:

على الأقل 30 دقيقة كل يوم، قد يجعل الآباء أطفالهم الصغار ينخرطون في أنشطة بدنية تتضاعف مثل ممارسة التمارين الرياضية، مثل السباحة والرقص واللعب مع الحيوانات الأليفة بخلاف كونها مفيدة لصحتهم العامة، يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة أيضًا في إنفاق الطاقة الزائدة وبالتالي التحكم في فرط النشاط.

كافئهم من وقت لآخر:

في كل مرة يكون فيها الأطفال مفرطي النشاط قادرين على التصرف بشكل صحيح، من الجيد أن يتم الثناء عليهم لإعلامهم بأنهم قاموا بعمل جيد وأنه كان موضع تقدير.

كما يمكن أيضًا أن تكافئهم بشيء لطيف، ولكن من حين لآخر فقط لإنقاذهم من توقع مفاجأة في كل مرة يتصرفون فيها وفقًا لذلك.

قللي من تناول السكر:

ليس هناك من ينكر أن استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم فرط النشاط لدى الأطفال، ولهذا السبب يجب على الآباء بذل قصارى جهدهم لمنع أطفالهم من تناول الكعك والبسكويت والآيس كريم والشوكولاتة.

المزيد من الدهون الصحية:

يقول الخبراء أن أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة للجميع لأنها تساعد في تعزيز صحة الدماغ والأعصاب، حيث يمكن أن تكون الدهون الصحية المذكورة مفيدة بشكل خاص للأطفال الذين يعانون من فرط النشاط، ولهذا السبب يجب أن يشتمل نظامهم الغذائي اليومي على الأطعمة المحملة بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل الأسماك الزيتية وصفار البيض والمكسرات والبذور.

املأ الهواء بالبابونج:

يمكن أن يكون البابونج مفيدًا بشكل خاص في الليل للمساعدة في جعل الأطفال مفرطي النشاط ينامون بشكل أفضل.