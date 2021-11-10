جني المال والسلام النفسي.. بما يفكر البالغون في 2021؟

كيف تبدو مرحلة البلوغ في عام 2021؟.. في السنوات الماضية كانت هناك أربعة معالم رئيسية لمرحلة البلوغ، وهي: «الوظيفة، والمنزل، والزواج، والأطفال»، إذ يتغير تعريف النجاح سواء من بدء عمل تجاري، أو اختيار حياة العزوبية بوعي أو اتخاذ إجراء لقيادة التغييرات التي نريد رؤيتها في العالم.

ونرصد في التقرير التالي ما يعنيه أن تكون بالغا، وفقا لموقع theguardian:

جيل من رواد الأعمال

كان متوسط عمر رجل الأعمال 40 عاما، لكن مع دراسة استقصائية جديدة وجدت أن العمر الآن أصبح من 16 إلى 24، وبالفعل لديهم أفكار ملموسة.

نعيش مع والدينا

وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني فإن الابن يغادر منزل الوالدين ويستقل في عمر 23 عاما، بعد أن كان 21 قبل عقدين، لأنهم يوفروا لهم الكثير من المال، بدلا من الاتجاه للكسب غير المشروع.

منزل خاص

تظهر الأرقام أن عدد المشترين لأول مرة قد ارتفع بشكل مطرد بين عامي 2011 و2019، مع أكثر من 355000 شخص.

الزواج

يعد الزواج في انخفاض قياسي وفقًا لأحدث الأرقام من مكتب الإحصاء الوطني، حيث انخفض معدل الزواج منذ أوائل السبعينيات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، فبالنظر إلى متوسط ​​تكاليف الزفاف في مكان ما بين 18000 جنيه إسترليني و32000 جنيه إسترليني، لذلك فإن تأجيل هذا أو التخلي عن التقليد يعني تمامًا توفير جزء صحي من المدخرات لتوجيه دفعة مقدمة من المنزل أو إنشاء شركة.

إنجاب أطفال

كان متوسط ​​عمر الأم لأول مرة 29 عامًا في عام 2016، وبشكل عام متوسط ​​عمر الأم الآن هو 30، وعند الآباء عند 33

العمل لدفع التغييرات

كشفت دراسة أن ربع جيل الألفية يشارك في المظاهرات والاحتجاجات العامة أو المسيرات خلال 24 شهرا الماضية من أجل تحسين نوع العمل الذين يرغبون في القيام به.

سواء كانت فكرتك عن مرحلة البلوغ هي الادخار من أجل وديعة منزلا أو أي شي آخر، فلا تدع شيئًا يعيقك، إحدى طرق البدء في تحقيق أهدافك هي التركيز على الغد واليوم.