نائب محافظ بورسعيد يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سوق العصر

قاد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمحيط سوق العصر ١ ، ٢ بشارع الروضة داخل حى العرب، وشارك فى الحملة رؤساء الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سوق العصر





وقامت الأجهزة التنفيذية برفع عدد كبير من الإشغالات بتلك المنطقة وتم التأكيد على ضرورة الالتزام وعدم العودة مرة أخرى للحفاظ على المظهر العام بمحيط سوق العصر ١ - ٢ .

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سوق العصر

يأتي ذلك فى إطار التصدى لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، وللحفاظ على أراضى وممتلكات الدولة، وتماشيا مع خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية و إقامة مجمعات خدمية حضارية تليق بالتنمية المحدثة ببورسعيد ، ووجها نائب المحافظ والسكرتير العام بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، بنطاق حى العرب .

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سوق العصر

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بتكثيف حملات الأجهزة التنفيذية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمحافظة.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سوق العصر

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سوق العصر