الأحد.. «عربية النواب» تناقش التعاون المشترك بين مصر والدول العربية فى حماية اللغة

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة يسري المغازي، رئيس اللجنة اجتماعين الأسبوع المقبل، الاجتماع الأول سيكون الأحد في الثالثة مساءً، عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بشأن أوجه التعاون المشترك بين مصر والدول العربية في حماية اللغة العربية والحفاظ عليها في ظل انتشار اللغات الأجنبية.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الثاني يوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية والوضع في جمهورية العراق الشقيق وفي سياق متصل تعقد لجنة السياحة والطيران المدني عددًا من الاجتماعات الأسبوع القادم تزامنًا مع عقد الجلسات العامة للمجلس، حيث تناقش اللجنة يوم الأحد خلال اجتماعها آلية تنفيذ قرار وزير السياحة والآثار لتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية.

ووفقًا لجدول الأعمال، تستضيف اللجنة وزير الطيران المدني في اجتماع يوم الإثنين من أجل شرح خطة ومجهودات الوزارة خلال المرحلة القادمة وما قامت به من أعمال خلال المرحلة الماضية، وكذا الاستماع إلى أعضاء اللجنة، كما تناقش اللجنة في اجتماع الثلاثاء معايير صحة سلامة الغذاء بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية وخاصة بعد حادث تسمم بعض السائحين، ما أدى إلى غلق أحد الفنادق إداريًا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.