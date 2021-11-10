سكرتير عام قنا يترأس اجتماعًا للجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة

ترأس السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا مع أعضاء لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة، وذلك من منطلق حرص أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتسهيل والتيسير علي المواطنين أصحاب الملفات لتقنين الأوضاع، مشددا على أهمية استرداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون.

وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة ، وإزالة كافة العقبات لتحقيق المستهدف من هذا الملف باعتباره من الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة المصرية، موجهًا بضرورة إنجاز العمل بهذا الملف فى أسرع وقت، حفاظًا على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين.

ومن جانبه أوضح مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، إن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدَّمة من المواطنين بلغت 47 ألفا و127 طلبا، بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة 5409 عقدا، وبلغت جملة المتحصلات من التقنين 398 مليون و 884 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بقنا وذلك لبحث البت فى عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمبانى وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وكان قد أوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه تم خلال الشهر الماضي تطعيم 47 فرد من العاملين بالفريق الطبي بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية ضد التهاب الكبدي الفيروسى B ، وكذا تطعيم 125 شخصا من المخالطين ، فضلا عن تطعيم 276 مريض غسيل كلوى ضد التهاب الكبدي الفيروسى B بالمستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة، بالإضافة إلي تحصين عدد 40 مولود للأمهات المصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسي B فور ولادتهم ، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وإجراء مجموعة من التحاليل اللازمة للكشف عن الالتهاب الكبدي الفيروسى B، وفيروس نقص المناعة المكتسبة لعدد 819 مريض بالأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية، وعليه تم اكتشاف عدد 4 حالات مصابة بفيروس B، وتم تحويلهم لمراكز العلاج ، وذلك في إطار جهود الدولة للوقاية من الفيروسات الكبدية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية إلي جميع مرضى الالتهاب الكبدي والمخالطين لهم، والفرق الطبية الأكثر عرضة لأمراض الدم ومشتقاته بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة .