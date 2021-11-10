تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم شراء شقق سكنية لهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالنصب على 3 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بغرض تسهيل شراء شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بضبط وإحضار شخص اتهمه 3 أشخاص بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية، نظير إيجاد شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق بمناطق القاهرة الجديدة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم أوهم المواطنين بتسهيل شراء شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق، واستولى منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة، تفيد بقيام شخص بالنصب عليهم فى مبلغ مالية نظير إيجاد شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغات وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.