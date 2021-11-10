الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ولى العهد الأردنى يشهد أحد الأنشطة التدريبية للصاعقة بقاعدة المشير طنطاوى

شهد الأمير الحسين بن عبدالله ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا أحد الأنشطة التدريبية التى تجريها قوات الصاعقة بقاعدة المشير حسين طنطاوى العسكرية.
 

وبدأت الفعاليات بكلمة قائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهم بالأمير الحسين بن عبدالله على أرض مصر، مؤكدًا أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لصون مقدسات الوطن. 
وتم عرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطوير قوات الصاعقة المصرية كإحدى أذرع القوات المسلحة القوية، ثم انتقل الوفد لتفقد مركز الرماية الإلكترونى والذى يضم عددًا من الأجهزة الحديثة والمتطورة ومساعدات التدريب، ونفذت مجموعة من مقاتلى قوات الصاعقة عددًا من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة والتى أصابت أهدافها بدقة عالية، أعقبه المرور على معرض للأسلحة الحديثة والمركبات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.
وفى نهاية الزيارة نفذت مجموعات من قوات الصاعقة بيانًا عمليًا لاقتحام منشأة وتحرير الرهائن، ظهر خلال البيان مدى ما يتمتع به مقاتلو قوات الصاعقة من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

حضر الزيارة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، وسفير الأردن بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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