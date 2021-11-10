الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديسين مكسيموس ونوميتيوس وبقطر وفيلبس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم ، بذكرى استشهاد القديسين مكسيموس ونوميتيوس وبقطر وفيلبس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديسون المجاهدون مكسيموس ونوميتيوس وبقطر وفيلبس . وكانوا في ايام دقلديانوس الملك ، الذي في عهده اختفي الفتية السبعة في كهف بجبل في أفسس . وكان هؤلاء القديسون من أفريقية ، وقد تآخوا بالحب الروحاني ، وجمعهم الشوق إلى المسيح عندما كان هذا الملك يعذب المسيحيين ، واتفق رأيهم إن يظهروا إيمانهم . فتقدموا إلى الأمير واقروا انهم مسيحيون . وأنهم للمسيح يسجدون ويعبدون . فأمر بضربهم فضربوا مرارا بالسياط وبالعصي ، ثم احرق ظهورهم بسفافيد محماة . ثم دلكوا أجسادهم بخرق من شعر مبللة بالخل والملح . وإذ لم ينثنوا عن رأيهم بالرغم من هذا العذاب الشديد ، بل آمن بعض الحاضرين بالسيد المسيح عندما رأوا صبرهم وثباتهم ، فأمر الملك حينئذ بضرب رقاب بعض القديسين ، وإن يعمل السيف في البعض الآخر . فنالوا بذلك إكليل الشهادة .

وعلى صعيد آخر، التقى قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني معالي وزير التعليم العالي الروسي السيد فاليري فالكوف، وذلك في مقره في موسكو.

‎حضر اللقاء صاحب النيافة المطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام، والدكتور يوسف اليوسف إلى جانب سعادة السفير السوري في روسيا الأستاذ رياض حداد.

‎خلال الاجتماع، بحث قداسته ومعالي الوزير مختلف سبل الدعم الذي يمكن أن تقدّمه الحكومة الروسية لسورية، وخاصة عن طريق دعم المعاهد العلمية التي تُعنى بالبحوث. كما عرض قداسته لمختلف المشاريع الثقافية والتعليمية التي تقوم بها البطريركية، آملاً أن يزيد التعاون الروسي في هذا المجال. كما شرح قداسته لمعاليه عن جامعة أنطاكية السورية الخاصة التي توفّر الخدمات

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