الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاج الإدمان: 400% زيادة الاتصالات الواردة للخط الساخن

عمرو عثمان
عمرو عثمان

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق نجح فى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة منها تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد المخدرة لدى الشباب وكذلك الفئات الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات.

واستعرض مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال انعقاد المؤتمر الدولى الأول لدولة ليبيا "أونلاين" حول تداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الأسرة والمجتمعات الإنسانية تحت عنوان "مواجهة المخدرات مسئولية تضامنية" وذلك بناء على دعوة من الحكومة الليبية لمشاركة الصندوق وبحضور  نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبى واللواء خالد تيجانى، وزير الداخلية الليبى وممثلى عدد من الدول العربية  ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بدولة ليبيا، الحملات الإعلامية، التى ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة وأبرزها "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة "محمد صلاح" مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى.

 كما استعرض الحملة الأخيرة التى تم إطلاقها فى شهر رمضان الماضي واستطاعت زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 400% وكذلك البرامج التوعوية فى مراحل التعليم المختلفة، وهو ما أشاد به المشاركون فى المؤتمر، مؤكدا  دعم الجانب الليبى بالنواحى الفنية للاستعانة بتجربة الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات ولحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 52.85% ،فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 42.10%، يليه الترامادول بنسبة 33% والأستروكس بنسبة 10.37% والفودو بنسبة 2.17% بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".

شهر رمضان مخدرات الاتصالات ليفربول المنتخب الحكومة الليبية وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الحشيش

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