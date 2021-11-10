الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل: عقد لقاء مع الحكومة الاثنين المقبل

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إنه من المنتظر عقد لقاء مع الحكومة، يوم الإثنين المقبل، لفهم توجهاتها وخياراتها ومدى التزامها بالتعهدات والاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والحكومات السابقة.

وأضاف الطبوبي، وفقًا لما نقلته الإذاعة الوطنية التونسية اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال هذا اللقاء التشاور بخصوص كيفية الموازنة بين وضع البلاد والاستحقاقات الاجتماعية والنظر في هذه المعادلة الصعبة حسب تقديره.

من جهة أخرى، تطرق الطبوبي إلى توتر العلاقة بين المنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال الفترة الأخيرة بسبب رفض منظمة الأعراف الالتزام بالاتفاقيات والجلوس إلى طاولة الحوار معتبرا هذا الأمر بديهي لا سيما وأنه تم قطع أشواط في المفاوضات لإيجاد حلول والموازنة بين ديمومة المؤسسة والاستحقاقات الاجتماعية.

وحول إيجاد حلول للمشاكل البيئية بولاية "صفاقس"، أكد أمين عام الاتحاد أن هذا العجز يعود بالخصوص إلى غياب العمل بعمق منذ سنوات لإيجاد حلول للملف البيئي الذي سيكون له تداعيات على السلم الاجتماعي حسب تقديره مشددا على ضرورة العمل على معالجة عديد المشاكل الأخرى على غرار قلة المياه والتغيرات المناخية.