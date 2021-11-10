ربة منزل تنتحل شخصية والدتها المتوفاة وتصرف معاشها لمدة 7 سنوات

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام ربة منزل- بانتحال شخصية والدتها المتوفاة وصرف معاشها لمدة 7 سنوات.

وجاء بأقوال عقيد شرطة بمباحث البريد للنقل والمواصلات بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمة بصرف معاش والدتها المتوفاة عن الفترة من ۲۰۱۱/۸/۱ حتى ۲۰۱۸/۱ بموجب توكيل محرر من والدتها حال حياتها بهيئة التأمينات الاجتماعية واستمرت في صرف المعاش عقب وفاتها.

وأردف باستلامها كارت الفيزا عن والدتها وكانت هي من تقوم بصرف المعاش وتفعيل الكارت سنويا وكانت تقوم بالتوقيع في كشف التأمينات والمرسل للبريد استنادا الى التوكيل التأميني رغم انتهائه كما قامت بالتوقيع على استلام كارت الفيزا باسم والدتها.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة ارتكبت جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام وهو معاش والدتها المتوفاة بدون وجه حق وعدم الإخطار بوفاتها لمدة 7 سنوات بمنطقة الشرابية محافظة القاهرة.

حملت القضية رقم 5389/83 لسنة 2019 جنايات الشرابية والمقيدة برقم 1227 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.

جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه أن النيابة العامة تتهم "هبة. م" 52 عامًا، ربة منزل أنها في الفترة من شهر 7 لعام 2011 إلى عام 2018 بدائرة قسم الشرابية محافظة القاهرة، وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية، قد اشتركت بطريق المساعدة مع موظفين حسن النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "إيصالات صرف المعاش الصادرة من الهيئة القومية للبريد وذلك حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن مثلت أمام الموظفين المختصين بتحرير تلك المحررات مدعية كونها المتوفاة" فاطمة. م" وقدمت بطاقة تحقيق شخصيتها على خلاف الحقيقة ومهرت المحررات آنفة البيان بتوقيعات نسبتها زورًا للمتوفاة فقام الموظفين بتحرير الإيصالات سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

وأضاف قرار الإحالة أنها استعملت المحررات المزورة محل الاتهام السابق في الغرض المخصصة من أجله.

وأشار قرار الإحالة إلى أنها توصلت إلى الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بمائة وثلاثة ألف وثلاثمائة وخمسة جنيهات وستون قرشًا والمملوكة للهيئة القومية للبريد وكان ذلك بطريق الاحتيال باتخاذها إسما كاذبًا على النحو المبين بالاتهام الأول.