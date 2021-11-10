24 نوفمبر.. إقامة النسخة الثالثة من مهرجان العسل بحديقة الأورمان

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقته على إقامة مهرجان العسل المصري، في دورته الثالثة، تحت شعار" ذهب مصر السائل"، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في بيان الأربعاء، إن إقامة المهرجان تُسهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلًا عن التعارف بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك ، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كل المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، والبنوك والمؤسسات العالمية المتخصصة والمجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية؛ حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

وتابع عزوز بأن المهرجان أيضًا يسهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدني والتشجيع على ذلك، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وإيجاد أنسب الحلول لها، بالتعاون مع المسؤولين والمختصين بوزارة الزراعة.

وقال فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، رئيس المهرجان، إن هناك نحو 100 منتج وعارض يشاركون في المهرجان هذا العام، إضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في إنتاج مستلزمات المناحل، لافتًا إلى أن قطاع تربية النحل يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة، كما تملك مصر نحو 2 مليون خلية نحل تنتج نحو 20 ألف طن عسل للسوق المحلية وتصدير نحو 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم؛ بما فيها أوروبا وأمريكا.