رئيس الاتحاد الإفريقي للبناء: تشغيل «المونوريل» ومشروعات الطرق غيرت شكل مصر

«عبدالعزيز»: الخطة التنموية للدولة تجذب الاستثمارات الجديدة

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الأسبق، أن مشروعات الطرق والكباري وتشغيل القطارات السريعة «قطار المونوريل»، وأيضًا نقل جميع الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام، سوف تُغير شكل مصر نظرًا لأهميتها لدى القيادة السياسية.

وقال «عبد العزيز» في تصريح لـ«الدستور»، إن أي مستثمر خارجي كان يهمه التعرف على كيفية النقل وتحرك المنتجات، وهو ما كان يمثل مشكلة كبيرة فى الماضي، بينما الآن مصر أصبحت أكبر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي والعربي، وفقا لخطة ورؤية مصر 2030.

وأوضح، أن الدولة وضعت تخطيطًا واضحًا لتسهيل الحركة، والقضاء على ما كان يواجهها من صعوبات، وعلى المستوى الداخلي أصبحنا نلاحظ سرعة تنفيذ المشروعات الطرق بشكل كبير، ما يسمح بالدعم اللوجيستي من مكان لآخر.

وتابع «عبدالعزيز» أن الدولة في الفترة الأخيرة تولي اهتمامًا بالعديد من المشروعات القومية، ومنها مشروعات الطرق والكبارى والأنفاق والمحاور، لأنها ربطت الجمهورية الجديدة طوليًا وعرضيًا، وسهلت الحركة والمرور بالمحافظات.

تطوير وتكثيف الخدمات على الطرق

ونوّه عن أهمية ما يجري على قدمًا وساق لتنفيذ أكبر مشروعات التنموية بمختلف المجالات فضلا عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير وتكثيف الخدمات على الطرق الرئيسية والفرعية بالدولة، مضيفًا أنه جار طريق دهشور الجنوبي لربط دائري أكتوبر الأوسطي مع محور روض الفرج، ما يخدم حركة السيارات الخاصة بمنطقة الجمارك الموجودة بالمنطقة الصناعية، لافتا إلى أهمية تنفيذ مشروع قطار «مونوريل» الذي يعد ضمن مخطط تطوير شبكة مواصلات المتطورة ورابطها بالمدن الجديدة الجاذبة للاستثمار بكافة أنواعه.