الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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محافظات

تحرير 30 محضرا تموينيا في حملة رقابية على الأسواق بالمنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا حملة رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات المواد البترولية لضبط الحالة التموينية والأسعار وضمان صحة المعروض من السلع والمواد الغذائية وضبط المخالفين أسفرت عن ضبط وتحرير 30 مخالفة تموينية متنوعة لتجار تموينيين بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا إن حملة تموينية بقيادة المهندس قطب أحمد مدير إدارة الرقابة التموينية ضمت مباحث التموين ومفتشي التموين قامت بالمرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحلات التجارية ومحطات المواد البترولية تمكنت من ضبط وتحرير 30 مخالفة متنوعة بمركز أبو قرقاص.

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وأوضح وكيل وزارة التموين أن المخالفات جاءت علي النحو التالي 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و10 محاضر غلق في أوقات العمل الرسمية ومحضر واحد حيازة وعرض سلع بدون فواتير ومحضر واحد عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة فرض الرقابة التموينية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة والتأكد من صحة وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة وأرواح المواطنين.

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وأوضح وكيل وزارة التموين أن المديرية والإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع تقوم بتنظيم حملات بصفة دورية للعمل على ضبط الحالة التموينية وعدم استغلال بعض التجار الجشعين للمواطنين وضبط الأسعار وتوافر كافة السلع واحتياجات المواطنين وضبط جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن عليهم مشيرا إلى استمرار المرور الدوري المكثف على المخابز والأسواق ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز في جميع مراكز المحافظة.

تموين المني ضبط مخالفات تموينية حملة رقابية علي الأسواق مركز أبوقرقاص المهندس قطب أحمد الدكتور محمود يوسف

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