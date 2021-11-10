الإمارات تقدم أكثر من 26 ألف جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها قدمت 26 ألفا و 974 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 21 مليونا و 429 ألفا و477 جرعة بمعدل توزيع 216.67 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.