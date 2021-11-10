الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تقدم أكثر من 26 ألف جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها قدمت 26 ألفا و 974 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 21 مليونا و 429 ألفا و477 جرعة بمعدل توزيع 216.67 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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