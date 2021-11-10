الوكالة الأمريكية للتنمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي شريكان لمعالجة تغير المناخ

قررت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأفريقي، توحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ في إفريقيا رغم كونها القارة الأقل تلويثًا على هذا الكوكب (2 إلى 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) إلا أنها لا تنجو من التأثيرات المناخية وتعد المنطقة الأكثر عرضة للظاهرة.

نقلاً عن بيان للوكالة الأمريكية، أشارت وكالة إيكوفين المتخصصة في الشئون الأفريقية، إلى هذه الشراكة تتجسد في إنشاء آلية تسمى مبادرة تغير المناخ الشاملة في أفريقيا (CACCI)، ويتمثل دورها في مساعدة البلدان الأفريقية وسيكوفريقية على "التكيف" و"بناء القدرة على التكيف" مع آثار تغير المناخ، وسوف تقترح البلدان الـ 54 في القارة التي صدقت على اتفاقية باريس "مساهمات محددة وطنيًا" و"خطط التكيف الوطنية" تمشيًا مع "التزاماتها بخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ".

من الناحية العملية، فإن المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية من شأنهما بناء القدرات المؤسسية وهياكل البنية التحتية المؤسسية المحلية والإقليمية ووضع منهاج للمساءلة على نطاق أفريقيا لا يغذي المناقشة القارية فحسب، بل أيضًا المناقشة العالمية بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وسيتولى إدارتهم مؤسسات أفارقة تحت إشراف وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

ويعد هذا البرنامج جزءًا من مشروع "الطموح العالمي للمناخ"، الذي أطلقته حكومة الولايات المتحدة خلال مؤتمر قمة قادة المناخ، بهدف "دعم البلدان الشريكة" في "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

ووفقًا لتقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادرة في نهاية أكتوبر الماضي، وصلت الأرض إلى مستوى غير مسبوق من "تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي"، وتُظهر البيانات التي تم جمعها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام أن "السنوات السبع الماضية هي الأكثر دفئًا على الإطلاق".

وفي أفريقيا، يتجلى ذلك في موجات الجفاف المتتالية، والطقس القاسي، والمستوى المقلق بشكل متزايد من انعدام الأمن الغذائي والفقر والنزوح في أفريقيا في العام 2020 علاوة على تفاقُم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19).

ويقدّم تقرير لمحة عن اتجاهات تغيّر المناخ وآثاره، بما يشمل ارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان أشهر الأنهار الجليدية في القارة، ويسلّط الضوء على تأثر أفريقيا الزائد بتغيّر المناخ، ويبيّن أن المنافع المحتملة للاستثمار في إجراءات التكيّف مع المناخ وخدمات الطقس والمناخ ونظم الإنذار المبكر تفوق تكاليفه بكثير.

