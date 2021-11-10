الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات والأردن تبحثان سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، سبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الإمارات والأردن في كل المجالات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية وتاريخية راسخة.
وأكد الجانبان- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- حرصهما المشترك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية والدفاعية، كما استعرضا مخرجات اللقاء الذي جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في عمان مايو الماضي وذلك في إطار الحرص على تعزيز أواصر العلاقات في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.
وناقش الطرفان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بشأنها ومواصلة جهود البلدين من أجل تجاوز التحديات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

«الاستئناف» تُحدد موعد أولى جلسات محاكمة المتهم فى «جريمة الإسماعيلية»

«مدبولي» يطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا: «الدولة وفرت الكميات اللازمة»

الرئيس السيسي: سد «جوليوس نيريري» نموذج رائع للتعاون بين مصر وتنزانيا

حقيقة توجيه تبرعات المساجد لإنفاقها على تمويل المشروعات القومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين