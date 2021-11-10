النمسا تتضامن مع بولندا فى أزمة تدفق اللاجئين من حدود بيلاروسيا

أعربت النمسا عن تضامنها مع بولندا في أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين بكثافة عبر الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وقال بيان للخارجية النمساوية اليوم الأربعاء، إن النمسا تساند بولندا في حماية حدود الاتحاد الأوروبي وتؤيد إعلان المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر بأن بولندا تدرس إغلاق الحدود مع بيلاروسيا تمامًا.

ولفت البيان إلى أن النمسا تحذر السلطات البيلاروسية من التمادي في أنشطتها فى تشجيع الهجرة غير الشرعية الى أوروبا.

يشار إلى أنه بحسب تقارير إعلامية يزداد الوضع سوءًا على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، حيث اعتقلت الشرطة في بولندا أكثر من 50 مهاجرًا بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، وأن أشخاصًا اخترقوا الحدود في مجموعتين ودخلوا بولندا بشكل غير قانوني، وعلى أثر ذلك تمت حملة اعتقالات واسعة خلال الـ24 ساعة الماضية بالقرب من قرية بيالويزا البولندية.

يذكر أن أكثر من 1500 مهاجر ما زالوا عالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا ويتعرضون لأعمال ترهيب من قوات الأمن في بيلاروسيا.