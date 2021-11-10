الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

احذر شبورة الصباح.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

شبورة الصباح
شبورة الصباح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الخميس نهارا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - مائل للحرارة على جنوب سيناء - حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس 

أما حالة الطقس ليلا - لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية فتكون شبورة مائية (من 5 إلى 7 صباحا) فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء - نشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-11-2021

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شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تحذر السائقين

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مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

بيان درجات الحرارة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 27 18
الاسكندرية 26 19
وادى النطرون 26 18
طنطا 27 19
شبين الكوم 27 19
دمنهور 26 18
بلطيم 26 19
مطروح 25 16
السلوم 24 15
سيوة 26 14
بورسعيد 26 20
دمياط 26 21
الزقازيق 27 19
المنصورة 27 19
الاسماعيلية 27 18
السويس 27 20
العريش 25 19
رفح 25 18
رأس سدر 28 18
نخل 26 11
نويبع 29 22
طابا 28 20
كاترين 25 11
الطور 27 22
شرم الشيخ 29 22
الغردقة 29 21
مرسى علم 30 20
الفيوم 27 16
بنى سويف 28 17
المنيا 28 18
أسيوط 28 16
سوهاج 29 17
قنا 30 18
الأقصر 31 18
أسوان 33 20
ادفو 32 20
أبوسمبل 32 21
الوادى الجديد 30 18
شلاتين 30 19
ابو رماد 29 19
حلايب 28 21
رأس حدربة 28 21

الأرصاد الجوية حالة الطقس بيان درجات الحرارة درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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