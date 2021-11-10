الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا بأحدث طائراتها (صور)

مصر للطيران تنقل
مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا

قامت شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني والكرة المصرية بتشغيل رحلة خاصة رقم MS3084، بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320 Neo والمتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى أنجولا، لسفر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره منتخب أنجولا فى الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

943EC0A9-281A-4505-8F01-D03B7AF4EC69
مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا 

وحرصت مصر للطيران على تقديم كل تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني، وقامت إدارة الرحلات الخاصة بالتنسيق مع فريق من العلاقات العامة والمحطة بمصر للطيران ومطار برج العرب بإنهاء إجراءات سفر البعثة فى سهولة ويسر.

58D7E829-DEF5-4EFA-9A63-5DC2793FAF82
مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا 

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

F3EB678E-3FB2-4E61-BAD9-30767AECB8F6
مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا 

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين– تايلاند– أمريكا الشمالية والجنوبية– كندا ومطارات لندن هيثرو– باريس– فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

3C117620-2E24-45D3-AF1B-32E4D9BCAB3D
مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا 

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

EAAF1376-FFB2-4F10-8BC6-B5C790AB66D1
مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا 

مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا
مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا
مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني الكرة المصرية طراز الايرباص A320 Neo مطار برج العرب بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

«الاستئناف» تُحدد موعد أولى جلسات محاكمة المتهم فى «جريمة الإسماعيلية»

«مدبولي» يطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا: «الدولة وفرت الكميات اللازمة»

الرئيس السيسي: سد «جوليوس نيريري» نموذج رائع للتعاون بين مصر وتنزانيا

حقيقة توجيه تبرعات المساجد لإنفاقها على تمويل المشروعات القومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين