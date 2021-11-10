«مصر للطيران» تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا بأحدث طائراتها (صور)

قامت شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني والكرة المصرية بتشغيل رحلة خاصة رقم MS3084، بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320 Neo والمتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى أنجولا، لسفر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره منتخب أنجولا فى الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا

وحرصت مصر للطيران على تقديم كل تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني، وقامت إدارة الرحلات الخاصة بالتنسيق مع فريق من العلاقات العامة والمحطة بمصر للطيران ومطار برج العرب بإنهاء إجراءات سفر البعثة فى سهولة ويسر.

مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين– تايلاند– أمريكا الشمالية والجنوبية– كندا ومطارات لندن هيثرو– باريس– فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

مصر للطيران تنقل منتخب كرة القدم إلى أنجولا