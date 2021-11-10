الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شوارع الأميرية ويكلف بمتابعة الأنشطة الخطرة

جولة نائب المحافظ
جولة نائب المحافظ

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ  القاهرة للمنطقه الشمالية حى الأميرية لمتابعة أعمال التطوير من رصف وتركيب بلاط الانترلوك ببعض شوارع، مشددا على متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى بجانب أعمال زرع وتركيب أعمدة الانارة بشارع المطريه.

 يأتى ذلك بناء على قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة رقم 1977لسنه2021 ، متابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، تحت اشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحى، تم تشكيل لجنة مكونة من مديرية الشؤن الصحية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وادارة شئون البيئة بالحى بمعاينة ومراجعة لكافة العقارات والتثبت من الاماكن التى تحتوى على انشطة صناعية او غيرها ممن تدار بمواد قابلة للاشتعال وكذا مراجعة كافة الانشطة التجارية المرخص منها والغير مرخص وتم المرور على مطعم وورشة نجارة و ورشه خراطة و ورشة تصليح سيارات بشارع مصر والسودان وشارع ترعة الجبل والتفتيش على الشهادات الصحية ورخصة التشغيل وتقرير الدفاع المدنى وشهادة مطابقة الصرف الصحى والسجل البيئى

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جولة نائب المحافظ

كان اللواء خالد عبد العال أكد على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم .
 

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جولة نائب المحافظ

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والغربية  بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم .
 

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جولة نائب المحافظ

وعبر نواب عين شمس عن رضا المواطنين بشأن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورفع مستوى الخدمات المقدمة خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع مع استكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي .
 

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جولة نائب المحافظ

وأشاد النواب بجهود المحافظة في إنجاز مشروع مجمع خدمات الشهر العقاري الجديد بحي عين شمس وتحويله إلى مكان حضاري ورقمي. 

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