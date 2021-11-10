رئيس وزراء بولندا يتهم بيلاروسيا بممارسة إرهاب دولة في أزمة المهاجرين

اتهم رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، بيلاروسيا بممارسة "إرهاب دولة" في أزمة المهاجرين.

وكان حذر رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي الثلاثاء، من أن الموجة غير المسبوقة من المهاجرين الذين يحاولون دخول بولندا بصورة غير قانونية من بيلاروسيا تهدد أمن الاتحاد الأوروبي برمته.

وكتب مورافيتسكي في تغريدة أن "إغلاق الحدود البولندية من مصلحتنا الوطنية، لكن استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي برمته هو اليوم على المحك"، مؤكدا أن "هذا الهجوم من نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشنكو يستهدفنا جميعا".

هذا وأبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء عن قلقها إزاء مئات المهاجرين الذين يقيمون في مخيمات بالقرب من حدود بيلاروسيا مع بولندا ودعت إلى وقف استغلال الضعفاء في أغراض سياسية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو في إفادة صحفية للأمم المتحدة "نشعر بالقلق البالغ إزاء المشاهد التي نراها من الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا"، مضيفة أن المفوضية قلقة خصوصا على مصير النساء والأطفال.

وأضافت: "قلنا مرارا و تكرارا إن استخدام اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين لتحقيق غايات سياسية أمر غير مقبول ولا بد أن يتوقف".

وتتهم بولندا، بيلاروسيا بمحاولة إثارة مواجهة كبرى من خلال تشجيع المهاجرين على العبور إلى بولندا ودول الاتحاد الأوروبي.

توالت تحذيرات المفوضية الأوروبية وألمانيا وبولندا، من تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود الشرقية لدول الاتحاد الأوروبى عبر بيلا روسيا، وأدت محاولات اختراق متكررة للحدود البيلاروسية البولندية إلى استنفار داخل الاتحاد الأوروبى.

ونفت بيلاروسيا الاتهامات بتدبير موجة الهجرة معتبرة أنها «لا أساس ولا مبرر لها». وحذرت، مينسك بولندا من القيام بـ«استفزازات» على الحدود واتهمتها بتصعيد التوتر بصورة «متعمدة».

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر إن «مئات الأشخاص يتجهون نحو معبر كوشنيتسا الحدودى. حاولت مجموعة منهم أن تعبر الحدود»، معتبرًا أن العملية نظّمها «أشخاص مرتبطون بأجهزة خاصة من بيلا روسيا».

وبدوره، اعتبر حلف شمال الأطلسى «ناتو» استخدام مينسك المهاجرين «غير مقبول».

ويدرس الاتحاد الأوروبى إمكانية فرض عقوبات على شركات الطيران للدول غير الأعضاء في الاتحاد التي تشارك في نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا، وسيطلب الاتحاد الأوروبى مساعدة الأمم المتحدة في إعادة المهاجرين إلى البلدان التي قدموا منها.