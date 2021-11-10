غدا.. انطلاق فعاليات مهرجان التمور بالواحات البحرية

تشهد مدينة الواحات البحرية غدا الخميس 11 نوفمبر، افتتاح المهرجان الدولي للتمور تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وبمشاركة محافظ مطروح وسفراء دول اليمن والإمارات وإندونسيا وعدد من ممثلى الوزارات.

وأكدت الغرفة التجارية بالجيزة أنه من المقرر تنظيم المهرجان على مدار 3 أيام في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر بمشاركة أكثر من 80 عارضا من مصر والدول العربية، مشيرة إلى أن المهرجان يأتي في إطار خطة الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنشيط السياحي وتنمية وترويج السلع الاستراتيجية المصرية حيث تعد مصر أكبر دول العالم في اإنتاج التمور.

وقال محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن هناك استعدادات مكثفة لتنظيم مهرجان الواحات للتمور، مشيرا إلى أن عدد العارضين المشاركين سيتخطى 80 عارضا من مصر ومن عدد من الدول العربية المنتجة للتمور.

وأضاف إمبابي، أن المهرجان يأتي في إطار التعاون المستمر بينه وبين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الذي بدوره يقوم بتقديم الدعم المستمر لتسليط الضوء على المنتجات التي تشتهر بها المحافظة، حيث تعد التمور أحد المنتجات التي تتميز بها مصر حيث أنها تعد الدولة الأكبر في إنتاج التمور على المستوى العالم، مشيرا إلى أن مدينة الواحات البحرية تعد أكبر المدن إنتاجا للتمور، بالإضافة إلى ما تتمتع به مدينة الواحات من مظاهر سياحية.

وأشار إلى أن إنتاج مصر من التمور وفقا لأخر التقارير أكثر من 1.7 مليون طن تحتل بها صدارة الدول المنتجة، مشيرا إلى أن المهرجان يهدف إلى توسيع نطاق الفرص التصديرية للمنتجين وأيضا تحسين الجودة الإنتاجية للمنتج المحلى.

والجدير بالذكر أن محصول التمور في مصر يعد محصولاً استراتيجياً، حيث تعتلي مصر المرتبة الأولى عالمياً بإجمالي 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولى على المستوى العربي بإجمالي 24%، فضلاً عن التزايد المستمر في أعداد النخيل في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.