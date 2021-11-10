مؤتمر دولي يوصي بإنشاء تحالف علمي بحثي داخل مصر لإنتاج وتخزين الهيدروجين

دعا العلماء المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين وتكنولوجيا خلايا الوقود، الذي نظمه المعهد القومي للقياس والمعايرة، إلى إنشاء تحالف علمي بحثي قوي داخل مصر لإنتاج وتخزين الهيدروجين.

جاء ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي عُقد تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية الشباب المصرية للعلوم، وبحضور لفيف من رؤساء المراكز البحثية المصرية والعلماء المصريين والأجانب.

وقالت رئيسة المعهد القومي للقياس والمعايرة الدكتورة نهى عماد خالد - في تصريح اليوم - إن المشاركين في المؤتمر أوصوا بضرورة التقدم بخطة عمل والحصول على دعم مناسب؛ لإنشاء محطات صغيرة لإنتاج الهيدروجين وتطوير مواد ذكية لتخزينه عند الظروف العادية.

وأضافت، أن المشاركين أكدوا أيضًا أهمية التوسع في تنظيم المؤتمرات للتوعية بأهميتها في نشر ثقافة طاقة الهيدروجين بين طلاب العلم بمصر.

وأوضحت أن فعاليات المؤتمر ناقشت القضايا التي تتعلق بالطاقة وتبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في كشف النظريات والابتكارات المتعلقة بالطاقة، ودراسة موضوع استدامة الطاقة؛ لتلبية احتياجات البشر للطاقة في الوقت الحالي، دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة.

وأكدت أن أبحاث المؤتمر ركزت أيضًا على استراتيجيات مثل استخدام خلية الوقود كحل مناسب لتخزين الطاقة، وإنتاج الهيدروجين وتطبيقاته، ومراعاة جوانب السلامة.

وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر شهدت إلقاء مجموعة من المحاضرات للدكتور أحمد عبدالمنعم، عميد كلية العلوم الأساسية بالجامعة اليابانية المصرية، والدكتور إبراهيم طنطاوي، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنوفية، والدكتورة مروة عبداللاه، من جامعة (واترلو) بكندا، والدكتور أحمد جيندي، المدير التنفيذي لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم.

ونوهت إلى عقد جلسة نقاشية تشرح وتوضح جميع سبل الدعم المقدمة من دولة اليابان وإسهاماتها في مجال طاقة الهيدروجين، كما عرض شباب الباحثين طلاب الماجستير والدكتوراه، ملصقات (بوسترات) عن ملخص أبحاثهم في إنتاج الطاقة والهيدروجين.

وأوضحت أنه في ختام المؤتمر، قامت بتسليم شهادات وجائزة أفضل عرض تقديمي للباحثة الدكتورة هبة عبدالمجيد عبدالحليم، من المعهد القومي للمعايرة، وجائزة أفضل بوستر، للباحث الدكتور وائل جابر، من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.