الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الروسي: تطعيم 53% من البالغين ضد فيروس كورونا

ميخائيل موراشكو
ميخائيل موراشكو

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن حوالي 53% من الروس البالغين، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال موراشكو- في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الدوما الروسي اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية على نشرتها الإنجليزية: "تلقى 62 مليون مواطن (حوالي 53%) من الروس البالغين، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تم تطعيم نحو 4.5 مليون آخرين بجرعات معززة لمواجهة متحورات الفيروس".

وحذر وزير الصحة الروسي من سرعة انتقال العدوى خلال الموجة الحالية من جائحة فيروس كورونا.

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