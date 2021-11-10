الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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محافظات

تعيين الدكتور محمد حنتيرة وكيلًا لـ «طب طنطا» للدراسات العليا

الدكتور محمد حنتيرة
الدكتور محمد حنتيرة

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتور محمد سيد عبد الرحمن حنتيرة الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب البشري، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولمدة ثلاث سنوات .

حصل الدكتور محمد حنتيرة على بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 1999 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الطب بجامعة طنطا، وماجستير في الأمراض الصدرية دور أبريل 2004 بتقدير عام جيد جدًا من كلية الطب بجامعة طنطا، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص دور أكتوبر 2009 من كلية الطب بجامعة طنطا.

‏تدرج في الوظائف العلمية، حيث عين معيدًا بقسم الأمراض الصدرية بالكلية اعتبارًا من 14‏/6‏/2004، ومدرسا مساعدا اعتبارًا من 29‏/1‏/2005، مدرسا اعتبارًا من 29‏/12‏/2009، أستاذ مساعد اعتبارًا من 30‏/12‏/2014 ، وأستاذًا بذات القسم اعتبارًا من 30‏/12‏/2019.

شغل د. حنتيرة العديد من المناصب منها عضو مجلس أمناء المستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2013-2015، ‏نائب مدير المستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2014-2015، ‏ثم مديرًا للمستشفي الرئيسي بجامعة طنطا اعتبارًا من 2019 حتي 2021.

كما أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور عادل أحمد زين العابدين الأستاذ بقسم الأثار وقائم بتيسيير أعمال مجلس قسم الأثار بكلية الأداب، اعتباراً من 10/11/2021 للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حصل الدكتور عادل زين العابدين، على الليسانس (آثار) من جامعة طنطا بتقدير جيد جيداً عام 1993، والماجستير (آثار مصرية) من جامعة طنطا عام 1998، ثم درجة الدكتوراه (آثار مصرية) من جامعة طنطا عام 2001.

و‏تدرج في الوظائف العلمية، حيث عين معيدًا بقسم الآثار  بالكلية 1994، ومدرس مساعد 1999، ثم مدرس اعتبارًا من 2001، ثم أستاذ مساعد 2009 ، وأستاذًا بذات القسم اعتباراً من ‏عام 2014.‎

تعيين الدكتور محمد حنتيرة وكيل طنطا للدراسات العليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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