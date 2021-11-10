مركز الإبداع يحتفى بالشاعر رفعت سلام..21 نوفمبر

يستضيف مركز الإبداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية ندوة بعنوان " رفعت سلام سبعون وردة من النهار"، يتحدث فيها عن رحلة الشاعر والمترجم الراحل، كل من يارا سلام ، والكاتب الصحفي والشاعر جرجس شكري ، الشاعر أحمد سراح، يدير الحوار الكاتب الصحفي طارق الطاهر ، في السادسة مساء الأحد 21 نوفمير.

ولد رفعت سلام في 16 نوفمبر 1951، بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وفي 1955 عاد مع أسرته إلى منية شبين في القليوبية، ويعد من أبرز شعراء جيل السبعينيات، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77"، ثم أصدر مجلة "كتابات".

أصدر أول ديوان شعري عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، له عدد من الكتب في مجال الترجمة منها "الأعمال الكاملة لبودلير"، وحاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر 1993.

التحق بجامعة القاهرة عام 1969، ودرس الصحافة فيها، وتخرج فيها عام 1973، ومن دواوينه "إشراقات رفعت سلاَم"، "إنها تومئ لي"، "هكذا قلت للهاوية"، "إلى النهار الماضي"، "كأنَها نهاية الأرض"، "حجر يطفو على الماء"، وصدر له في الدراسات: "المسرح الشعري العربي"، "بحثا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية"، "بحثا عن الشعر"، وفي الترجمة "بوشكين: الغجر.. وقصائد أخرى"، "ماياكوفسكي: غيمة في بنطلون .. وقصائد أخرى"، "كربرشويك: الإبداع القصصي عند يوسف إدريس"، "ليرمونتوف: الشيطان.. وقصائد أخرى"، "يانيس ريتسوس: اللذة الأولى، مختارات شعرية"، "هذه اللحظة الرهيبة، قصائد من كرواتيا"، "يانيس ريتسوس: البعيـد، مختارات شعرية شاملة"، "سوزان برنار: قصيدة النثر من بودلير حتَى الآن" مراجعة وتقديم، "جريجوري جوزدانيس: شعـرية كفافي"، "دراجو شتامبوك: نجوم منطفئة على المنضدة"، "شارل بودلير: الأعمال الشعرية الكاملة".