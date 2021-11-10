«بالم هيلز» تضئ شرق القاهرة بافتتاح مشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة» على مساحة 500 فدان واستثمارات 25 مليار جنيه

بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية..

◄ ياسين منصور: نستثمر جهود الدولة بافتتاح مشروع القاهرة الجديدة المطل على العاصمة الإدارية ونعتزم بدء تسليم الوحدات بخطة زمنية مكثفة



استمرارا للنجاح منقطع النظير الذي حققته في شرق وغرب القاهرة، وعلي ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، استثمرت شركة بالم هيلز للتعمير-إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر- نجاحها في شرق القاهرة وتحديدا في القاهرة الجديدة من خلال مشروعها الضخم "بالم هيلز القاهرة الجديدة" ليكون بصمة جديدة للشركة في شرق القاهرة، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وبتكلفة استثمارية تصل إلي 25 مليار جنية، كما سجل المشروع أضخم مبيعات بإجمالي 10 مليار جنيه منذ انطلاقه، كما تعتزم الشركة بدء تسليم الوحدات السكانية للمشروع، و يعد ذلك ترجمة حقيقية لاستراتيجية الشركة في توسعها شرقا وغربا.

وتجسد إجمالي مبيعات مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة، دليلا على انه واحدًا من أكبر المشروعات العقارية من حيث المبيعات في شرق القاهرة، بفضل المزايا العديدة التي يتمتع بها المشروع سواء الموقع الفريد بالقرب من العديد من المحاور والطرق الرئيسية والخدمات المختلفة إذ يقع المشروع على الدائري الأوسطي، بالقرب من الشوارع الرئيسية مثل شارع التسعين ويبعد 10 دقائق فقط عن العاصمة الجديدة، و15 دقيقة من الجامعة الأمريكية.

وقال السيد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، "ما حققناه من نجاحات كبيرة في مشروعاتنا السابقة وامتداد تلك النجاحات الى مشروع بالم هيلز بالقاهرة الجديدة بشرق القاهرة، يعد انعكاسا واضحا لرؤيتنا الاستراتيجية التي تتماشى بشكل عملي مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وخاصة التنمية العمرانية، التي تهدف الى إقامة مجتمعات سكنية، تعمل على استثمار جهود الدولة في مشروعات تنمية البنية التحتية، والثورة الإنشائية في المدن الجديدة وشبكة الطرق القومية التي تهدف تغيير خريطة القاهرة الكبرى بامتداداتها الجديدة في غرب القاهرة وشرقها وإقامة مشروعات عقارية مميزة وتنفرد بمزايا وخدمات تلبي احتياجات العملاء ".

وأضاف منصور: كما اعتزمت الشركة علي وضع خبراتها علي مدار 24 عاما بمشروعها "بالم هيلز القاهرة الجديدة" ليصبح طفرة في مجال التطوير العقاري من حيث التصميمات العالمية والخدمات المتنوعة علي أعلي مستوي ، ونحن سعداء بما حققناه من إنجازات بمشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة سواء على مستوى حجم الأعمال المنفذة أو على مستوى المبيعات، ونأمل في الاستمرار على نفس المستوى خلال الفترة المتبقية من تطوير المشروع ونعمل وفق خطة زمنية متكثفة لتواصل التسليمات بالمشروع، والذي يعد إضافة حقيقية لمحفظة مشروعات الشركة بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، في ظل ما يتميز به من موقع فريد وتصميم عالمي يراعي احتياجات عملائنا".

وفي ذلك السياق، قال حازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، " أن مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة إضافة حقيقية وملموسة لشرق القاهرة، لما يمتلكه المشروع من موقع مميز وانفراده بتصميمات عالمية، بالإضافة إلى تنوع الوحدات السكانية والوجهات التجارية والترفيهية، وقد تم إطلاق المشروع على مساحة 500 فدان ما يوازي 2.1 مليون متر مربع ، بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر بحوالي 25 مليار جنيه. كما عملت الشركة علي حجم أعمال ضخمة خلال الفترة السابقة وقد تم بالفعل تسليم حوالي 154 وحدة للعملاء من المشروع 2021، ليصل اجمالي عدد الوحدات التي سيتم تسليمها الى 300 وحدة بنهاية عام 2021 ، و1000 وحدة خلال النصف الأول من 2022ومن المقرر الانتهاء من مبيعات المشروع كاملة عام 2026.

وحرصا من الشركة علي تلبية كافة الأذواق واحتياجات العملاء، يضم المشروع حوالي 4500 وحدة علي مساحة 400 فدان، موزعة بين شقق سكنية بمساحات متنوعة، تاون هاوس، توين هاوس، و فيلات مستقلة. بالإضافة إلى 100 فدان مخصصة للخدمات التجارية المتنوعة والترفيهية التي تغطي كافة احتياجات السكان، ليصبح الوجهة الترفيهية والتجارية الأكبر بشرق القاهرة.

كما ينفرد بالم هيلز القاهرة الجديدة بتصميم عالمية أعطت للمشروع طابعا خاصا بارتفاع الوحدات السكانية علي أعلي منسوب أرض يصل إلي 330 م فوق سطح البحر، ما يعطي للمشروع مذاق خاص حيث أن كافة الواحدت ستكون مطله علي مناظر طبيعية، بالإضافة إلي العديد من الخدمات المتنوعة التي تلبي كافة احتياجات عملاء المشروع التجارية، والتعليمية، والترفيهية، أبرزها مول تجاري يضم العديد من المحلات التجارية لأشهر الماركات العالمية، مع اطلاق فرع لمجموعة مدارس كينجز الدولية، ومباني إدارية بمكاتب عصرية بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى مركز طبي مجهز على أعلى مستوى، وموقف خاص للسكان وأنظم امنية متطورة بأحدث التقنيات على مدار 24 ساعة ، وجيم وسبا مجهزين طبقا لأعلى معايير الجودة، وحمامات سباحة للكبار والصغار تعمل صيف وشتاء، وذلك بسبب تصميمه على أحدث الطرق الهندسية.

ويضم المشروع مناطق ترفيهية مختلفة على مساحة ضخمة سواء Club House ومطاعم وكافيهات فاخرة وKids Area وملاعب مخصصة للأطفال، وملتقى اجتماعي، علاوة على مساحات خضراء ونوافير صناعية تم تصميمها لتضم مناظر طبيعية فريدة للموقع، محاطة بمسارات مخصصة لممارسة الرياضات المختلفة ، كما سيتم تصميم تنسيق الحدائق والمداخل والجدران والأسوار واللافتات والعناصر الأخرى كنظام متكامل لكل حي بينما سيكون لكل حي مركز مجتمعي خاص به، والذي سيكون نقطة محورية لجميع الأنشطة المجتمعية، إلى جانب افتتاح فرع نادي بالم هيلز القاهرة الجديدة الذى يتضمن كافة أنواع الرياضات الشائعة التي تخدم جميع الرغبات.