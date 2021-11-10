الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انعقاد «منتدى مصر للقوات الجوية» في نوفمبر 2021

القوات الجوية المصرية
القوات الجوية المصرية

تستضيف القوات الجوية المصرية منتدى رفيع المستوى لمناقشة دور القوات الجوية في التصدي للتهديدات الإرهابية، وأحدث التقنيات الجوية فائقة السرعة، الاستراتيجيات الحربية في الجبهات الغير متماثلة، وسبل توسيع آفاق التعاون العسكري بين القوات المتحالفة. 

منتدى مصر للقوات الجوية

وسوف يعقد "المنتدى الافتتاحي للقوات الجوية" في 28 من نوفمبر بدار القوات الجوية في القاهرة.

ويشهد الحدث الاستراتيجي حضورا لافتا من قبل كبار قادة القوات الجوية المصرية، بالإضافة إلى خبراء عسكريين، رواد تكنولوجيا القوة الجوية، ووفود رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة. 

يعتبر هذا المنتدى الذي يستمر ليوم واحد فرصة كبيرة للتأكيد على امتلاك مصر قوات جوية متطورة ومحترفة في المنطقة.

وفي هذا الصدد أكد قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمد عباس حلمي، على أهمية استضافة مصر لذلك الحدث المهم: “يمثل هذا المنتدى منصة رئيسية للقوات الجوية المصرية لمناقشة الاستراتيجيات الضرورية لاستمرار تمكين مصر كمحور بارز في مجال الدفاع العسكري في منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، والبحر المتوسط”.

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تدريب ليلي مشترك بين القوات الجوية اللبنانية والفرقاطة الألمانية

وعبر المنظمون عن استعدادهم الكامل لتلك الفاعلية، فصرح المدير الإداري الخاص بالشرق الأوسط توماس جونت: "تمتلك مصر قوات جوية قوية للغاية وتعتبر واحدة من أكبر القوات الجوية في العالم. 

وسيعرض منتدى مصر الدولي للقوات الجوية الخبرات الفعلية في القطاع، بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات الجوهرية وأحدث المستجدات لمواصلة التقدم في قطاع الملاحة العسكرية في العالم.

ويهدف "منتدى مصر للقوات الجوية" في الأساس إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين القوات الجوية الأقوى والأكبر في العالم لصياغة استراتيجيات فعالة ومستدامة ووضع الرؤى والتصورات لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية في العالم. وعلاوة على ذلك، سوف يتضمن ذلك الحدث فرص تنظيم مناورات عسكرية واسعة النطاق بين القوات المتحالفة لمحاربة الإرهاب حول العالم.

وسيتم إتاحة فرص أكثر للضيوف من قطاع الملاحة العامة ووفود شركات الصناعات العسكرية لحضور المنتدى. 

وسوف يشارك الحضور في مناقشات استراتيجية على مدار اليوم بالإضافة إلى محادثات هامة عالية المستوى لوضع إطار فعلي لأولويات القطاع في السنوات القادمة. 

كما يستطيع المشاركون في المنتدى بعد ذلك حضور معرض مصر للصناعات العسكرية والدفاعية (EDEX)  المقرر يوم 29 من نوفمبر 2021 في القاهرة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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