الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صيدلة عين شمس» أول مسابقة تحدي ريادة الأعمال السنوي

مسابقة تحدي ريادة
مسابقة تحدي ريادة الأعمال السنوي

هنأت الدكتورة أماني أسامة كامل، عميدة كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، والوكلاء و أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية، فريق الكلية لحصوله على المركز الأول في مسابقة تحدي ريادة الأعمال السنوي بعنوان (حلول ريادية للتعايش مع كورونا) عن فكرة (RIFAMHALER)، والذي أقيم بجامعة المنصورة.

والطلاب الفائزين هم:
إيمان جمال محمد بيومي
ميرهان عصام صلاح الدين
أريج أمجد السيد
آية ياسر محمود
بسمة محمد حسن
حنان ميزارعبدالوهاب
دينا رأفت سيد حافظ
رضوى جهاد أحمد
محمد ماهر أيوب
ميار فكري محمد
ندى عبدالله سويلم
هديل وائل الشرقاوي

تحت إشراف الدكتور ريحاب عثمان، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ريهام سمير مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

شئون التعليم والطلاب المركزى أحمد عين شمس الله جامعة المنصورة المنصورة المركز الأول

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الهوى المصرى

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