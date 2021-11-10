القبض على هارب من 25 حكما وبحوزته سلاح آلي في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على مسجل خطر هارب من تنفيذ 25 حكما قضائيا وبحوزته بندقية آلية وطبنجة وذخيرة بمركز طما بمحافظة سوهاج.

وردت معلومات إلى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج، عن اختفاء أحد الهاربين من تنفيذ الأحكام ويهدد الأمن العام كونه مسجل خطر.

تم إعداد حملة مكبرة بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث وبإشراف مدير الأمن ومدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى والأمن العام، وتم تجهيز عدة مأموريات والقبض على المحكوم عليه ويدعى " محمد .ع "٤٤ سنة مزارع بمركز طما.

وتمكنت القوات من ضبطه وعثر معه على بندقية آلية وبها 12 طلقة، كما عثر معه على طبنجة ستار وبها 10 طلقات تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.