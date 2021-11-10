إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بالصف

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة الصف بوقوع حادث مروري، انتقلت فورا الخدمات الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف وقامت بإجلاء المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم ، فيما قام رجال المرور بتسيير حركة السيارات ورفع آثار الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.