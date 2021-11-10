الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بالصف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة الصف بوقوع حادث مروري،  انتقلت فورا الخدمات الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف وقامت بإجلاء المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم ، فيما قام  رجال المرور بتسيير حركة السيارات ورفع آثار الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

اصابة الصف الصحراوي انقلاب سيارة الطريق الصحراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«مدبولي» يطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا: «الدولة وفرت الكميات اللازمة»

حقيقة توجيه تبرعات المساجد لإنفاقها على تمويل المشروعات القومية

سبب وفاة الفنان أحمد خليل.. كل ما تريد معرفته عن «الرفرفة الأذينية»

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

مجلس الوزراء يحدد سعر أردب القمح بـ820 جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين