ميقاتي: إطلاق مبادرة لمساعدة المؤسسات المتضررة من انفجار ميناء بيروت.. غدًا

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن إطلاق مبادرة غدًا تحت عنوان (B5)، لمساعدة المؤسسات التجارية المتضررة من انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس العام الماضي، لتعود إلى عملها الطبيعي وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارة لمطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث التقى المتروبوليت إلياس عودة، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والنائب نقولا نحاس.

وقال ميقاتي، إن اللقاء تناول تداعيات انفجار الميناء، وما أصاب محيطه من دمار وخصوصًا المنطقة التي تتواجد بها المطرانية شرقي بيروت.

وأضاف، أنه تحدث مع المتروبوليت إلياس عودة، عن إطلاق المبادرة غدًا والتي ستعمل على أن تعود بيروت ساحة للأعمال، مشددًا على أن هذه المبادرة محصورة بالمناطق التي تضررت في انفجار الميناء، ويقوم بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهدفها إعطاء المساعدات اللازمة للمؤسسات التجارية لتعود لسير عملها الطبيعي.

وأوضح أن اللقاء تناول المخاوف المتعلقة بالأوضاع المعيشية والتربوية والصحية التي يعيشها كل لبناني، مؤكدًا أن المطران إلياس عودة، يشعر بها أكثر لقربه من الناس التي تأتي وتشكو همومها له.

واستطرد قائلًا أنه أطلع الحضور على الخطوات التي تقوم بها الحكومة، مشددًا على أنه لا يملك عصا سحرية، مؤكدًا وقوفه إلى جانب المواطن والسعي لإزالة الثقل الكبير عن كاهله خصوصًا في القضايا المعيشية.

وشدد ميقاتي، أنه لا ملجأ في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إلا للقضاء السليم الذي يجب أن يأخذ دوره بطريقة عادلة وتتبعه قوانين موحدة حتى الوصول إلى نتيجة مع المحافظة على الدستور الذي هو فوق كل القوانين.