محافظ الشرقية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمثل شهادة ميلاد جديدة للقرية وتهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حالة من الثقة بين المواطن والدولة التي أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة والتي ستغير شكل الحياة إلى الأفضل.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال إنشاء المجمع الطبي بقرية سعود والمقام على مساحة 936 م والمكون من 3 طوابق لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي القرية حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 50%، بالإضافة إلي وحدة اسعاف سيتم إنشائها على مساحة 246 مترا، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية بنقل الحالات، في أسرع وقت لإنقاذها ونقلها للمستشفيات في التوقيت المناسب وفي إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال تنفيذ المجمع الزراعي بقرية سعود والمقام على مساحة 660 متر و يتكون من دور أرضي يضم وحدة بيطرية واول علوي به مجمع الزراعي لتقديم كافة الخدمات الزراعية والبيطرية لأهالي القرية والقرى المجاورة لها، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 87% .

توجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال إنشاء المجمع الحكومي والمقام على مساحة 476 م والمكون من 3 طوابق، الطابق الأول يضم مركز تكنولوجي مصغر لخدمة المواطنين والطابق الأول علوي يضم مكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين) والطابق الثاني علوي يضم وحدة محلية ووحده تضامن اجتماعي ومجلس محلي حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 87% وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة واللواء دكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة و سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وممثلين عن الهيئة الهندسيه بقيادة الجيش الثاني الميداني.