ارتفاع أسعار الجملة للأرز اليوم في السوق المحلي بـ «الطن»

ارتفعت أسعار الأرز في السوق المحلي لدى تاجر الجملة اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، وذلك لأسعار الجملة للأرز بنوعيه، "الأبيض والشعير" وقد ارتفعت أسعار أرز الشعير رفيع الحبة وايضاً العريض وأرز بلدي كسر 5% وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تباينًا خلال الجلسة الافتتاحية.

أسعار الجملة للأرز اليوم



سجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم ارتفاعاً في الأسواق المحلية بنحو 200 جنيه للطن لتصل عند 4,500 جنيه للطن.

كما ارتفعت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" بنحو 550 جنيهاً للطن ليسجل سعر الطن 4,700 جنيه.



شهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" استقراراً اليوم لتصل عند 7,550 جنيهاً للطن بعد ارتفاع أمس .

كما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، ارتفاعاً بنحو 500 جنيه للطن ليبلغ سعر الطن 7200 جنيه.

أسعار الجملة للأرز اليوم



وقد أوضح وزير التموين في وقت سابق أن موسم بدأ من أول أكتوبر الحالي ولدينا مخزون يصل الى 3 شهور من إنتاج العام الماضي ، وقد بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 11 جنيهاً بالأسواق.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة.



ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد نوفمبر ليصل إلى 13.545 دولار للقنطار بمقدار ارتفاع بلغ 0.210 دولار بنسبة 1.57% ، ( وذلك وقت نشر هذا الخبر ).

بينما تراجع عقد يناير 2022، ليسجل 13.750 دولار للقنطار بمقدار 0.045 وبنسبة 0.33%

وقد بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 11 جنيهاً بالأسواق .

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أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة



ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد نوفمبر ليصل إلى 13.545 دولار للقنطار بمقدار ارتفاع بلغ 0.210 دولار بنسبة 1.57% .( وذلك وقت نشر هذا الخبر ) بينما تراجع عقد يناير 2022، ليسجل 13.750 دولار للقنطار بمقدار 0.045 بنسبة 0.33%.