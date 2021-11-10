الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

مليون مُشاهدة لـ«بسافر».. كيرلس صبري يطرح أحدث ترانيمه

المرنم كيرلس صبري
المرنم كيرلس صبري

طرح المُرنم كيرلس صبري، أحدث أعماله الفنية، بمناسبة اقتراب نهاية العام، وصوم الميلاد المجيد، والذي جاء في هيئة "ترنيمة" حملت شعار "بسافر".

وصور "صبري" فيديو كليب الترنيمة في دولتي إسبانيا وهولندا، لتحقق مليون مشاهدة عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

جاءت الترنيمة الاحدث للمرنم كيرلس صبري من كلمات الشاعر رمزي بشارة، وألحان يوحنا ڤيكتور وتوزيع وميكس وماستر روبيرت كمال.

وتقول الكلمات:

بسافر واشَرَّق وباغَرَّب

وِفـ الغُربة عُمري ما باتغَرَّب

لأنَّك معايا

وِدَه شيء باسِطني مِحاوِطني

تَمَلِّي برعاية

وِفـ همومي دايمًا مِتدَرَّب

ما بالجأشي غير ليك بَس يا رب

وجودك كفاية

لا داعي لوجود أوجاعي

لأنَّك شِفايا

طَب طِيبتَك دي أوصِفها بإيه!

طَبطبتك دِي عليَّ

خَلِّت تَعَبي ساب قلبي وراح

يا سلام عالخير اللي بقيت فيه

وانا ليك وانت كمان ليَّ

قلبي اتطَّمِّن واتمَلَى أفراح

باقابِل حاجات تِتعِب وتخُض

ودايمًا إيديك تِسنِد وِتصُد

حاشِت عَنِّي ياما

شالِتني وكتير انتَشَلِتني

مِن كَذا دَوَّامَة

مَفيش أي راحة بعيد عَنَّك

مَفيش بَحر خَوِّفني لأنَّك

بَر السَّلامة

حُضورَك هِنا فـ قلبي ونورَك

ما خَلُّوش غيامَة.

وكان قد طرح صبري مسبقا ترنيمة "ما بقيتش اجيلك"، التي سُجِّلَت في مصر وصُوِّرت بين نخلة جميرا واتلنتس وبرج العرب ومارينا بدبي.

والترنيمة من كلمات الشاعر رمزي بشارة وألحان يوحنا ڤيكتور، وتوزيع موسيقي چيمي جرانت، ووتريات شام مُصطفى، وهندسة صوتية ميشيل عبد الملك، والإشراف الفني لرمزي بشارة

ومن كلمات الترنيم: "ما بقيتش آجيلك من فترة.. قلبك قرّب من قلبي كتير.. وانا بقساوتي عني بعدته، وعلاقتي معاك دايمًا فاترة.. بقى ما بيكسفنيش حتى الخير.. اللي رغم شروري بعَتُّه".

وقد كُتِبَت في 2015 ولُحِّنت في بداية 2020 وخلال العام الحالي انتهى فريق العمل من كل مراحل الصوت والصورة وصدرت منذ ستة أيام فقط.

المرنم كيرلس صبري المهندس المرنم كيرلس صبري المهندس كيرلس صبري كيرلس صبري بسافر لكيرلس صبري

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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